El atacante de 32 años sufrió un problema físico en el gemelo que finalmente lo tendrá de baja al menos de tres partidos, incluido el duelo vs Coquimbo Unido

Ángelo Henríquez figuraba en la planilla titular de Deportes La Serena para visitar a Universidad Católica, pero una molestia muscular lo sacó repentinamente de la oncena. En su lugar, Felipe Gutiérrez decidió mandar a la cancha del Claro Arena al zurdo Matías Marín.

“Sintió una sobrecarga en el gemelo”, dijo el DT de los granates luego de ese empate 3-3 que firmaron ante los Cruzados. Y en el que Marín anotó el segundo gol serenense tras una gran asistencia de Gonzalo Figueroa, la figura excluyente del cotejo.

Con el correr de los días se aclaró el panorama respecto de Henríquez, quien fue mundialista Sub 20 en la Roja que dirigió Mario Salas en Turquía 2013. Más bien, se oscureció. Finalmente el atacante surgido en las inferiores de Universidad de Chile se perderá al menos tres encuentros más.

Ángelo Henríquez en acción durante el duelo que Chile perdió ante Ghana en aquel Mundial. (Andres Pina/Photosport).

Esa lesión muscular del atacante de 32 años finalmente es un desgarro. “Se estima que estará tres semanas fuera de las canchas”, aseguró el periodista Nicolás Cárdenas en su cuenta de X. Vale decir, Henríquez no estará disponible más o menos hasta el 21 de agosto.

Ángelo Henríquez otra vez será baja en La Serena. (Felipe Zanca/Photosport).

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Ángelo Henríquez se desgarró en la previa de La Serena vs Católica y no jugará el clásico vs Coquimbo Unido

Además del duelo ante Católica serán al menos tres partidos los que Ángelo Henríquez no podrá jugar en Deportes La Serena. Seguramente, una oportunidad de ver al trasandino Figueroa como titular. El primero será en el estadio La Portada el 2 de agosto.

Ángelo Henríquez ante el Audax Italiano: suma un gol y una asistencia en 6 partidos por la Liga de Primera 2026. (Felipe Zanca/Photosport).

Frente a O’Higgins, que por estos días enfoca todas sus fuerzas en la revancha contra Boca Juniors por el playoff de la Copa Sudamericana. El 8 de agosto, los Papayeros deberán visitar a su acérrimo rival, Coquimbo Unido, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Para ese duelo, Henríquez tampoco estará a punto. Y el último sería el 14 del mismo mes como local ante Universidad de Concepción. Aunque también es duda su presencia para cuando los granates reciban a Cobresal el 23 por la puesta a punto necesaria tras una lesión muscular de este tipo.

De todas maneras, así como hay un lesionado importante también hay futbolistas que comienzan a recuperar su forma. Como el defensor argentino Rafael Delgado, quien podría ser considerado para el duelo frente al Capo de Provincia de la fecha 17 tras haber estado fuera durante cinco cotejos.

Rafael Delgado lucha un balón ante Arturo Vidal de Colo Colo. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

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