El gerente deportivo del cuadro papayero fue encarado en duro términos tras el empate ante la Universidad Católica.

De la medianía para abajo. Así está ubicado Deportes La Serena en la actualidad de la Liga de Primera 2026. Pese a ello, el cuadro papayero consiguió un importante empate ante la Universidad Católica, en el duelo del sábado, por el retorno del fútbol local.

Fue un partido entretenido y donde los goles fueron protagonistas. Gonzalo Figueroa había conseguido el tanto de la ventaja a sólo cuatro minutos del término, pero Fernando Zampedri anotó un amargo empate para los papayeros.

Y si bien el resultado no es del todo malo, ya se sumaron tres partidos seguidos en los que Deportes La Serena no conoce de triunfo en la Liga de Primera. La cercanía de la U de Conce y de Audax Italiano pone nerviosos a los hinchas de la Cuarta Región.

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Insultos al Gerente Deportivo

A la salida del duelo en el Claro Arena, un grupo de hinchas esperó al equipo de la Cuarta Región. En este caso, no fue únicamente para agasajar al elenco que venía de tener un gran partido en San Carlos, sino para, también, demostrar su descontento con parte de la gerencia.

El que resultó ser el objetivo principal de los insultos de los hinchas de Deportes La Serena fue el gerente deportivo, Francisco Bozán, quien intentó encarar a algunos aficionados papayeros, pero se fue empapelado.

Católica lo empató sobre el final | Photosport

“¿Cuántos años hemos sufrido por tu culpa? De todos lados te han echado, fracasado“, fueron parte de las palabras que se ganó Pep Bozán, alcanzadas en un video subida por Cooperativa Deportes. Al parecer, no hay mucho amor para un integrante que, incluso, ha sido DT del elenco papayero.

Mira el video acá:

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¿Cuándo vuelve a jugar Deportes La Serena por la Liga de Primera?

Será el próximo domingo 2 de agosto cuando Deportes La Serena entre a La Portada para enfrentar a O’Higgins de Rancagua. El cuadro de la Sexta Región vendrá de haber enfrentado a Boca Juniors por la Copa Libertadores, por lo que se podría sacar ventaja del cansancio. Este duelo está programado para las 16.00 horas de aquel día.

En resumen…

Deportes La Serena igualó ante Universidad Católica en el reinicio del torneo.

igualó ante Universidad Católica en el reinicio del torneo. El delantero Fernando Zampedri marcó el gol del empate definitivo para la Católica.

marcó el gol del empate definitivo para la Católica. El gerente deportivo Francisco Bozán fue increpado por hinchas tras el encuentro.