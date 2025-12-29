Pese a que confirmaron a Felipe Gutiérrez como el nuevo entrenador, no están quietas las aguas en Club Deportes La Serena. Es que un emblema del equipo dijo adiós y provocó la furia de los hinchas.

Se trata de Sebastián Gallegos, el volante que fue de los pocos rescatables en la campaña 2025 y que pese a su deseo de continuar, no seguirá siendo papayero. Los dardos de la fanaticada apuntaron contra Francisco Bozán y la gerencia del club.

Bozan las había hecho de gerente deportivo y durante un tiempo hasta fue DT interino este año. Por eso los hinchas le achacan el mal momento del club, donde no lo quieren ver más en la gerencia, más aún tras los dichos de Gallegos.

Gallegos contó la verdad de su adiós en La Serena

Sebastián Gallegos habló en la región de Coquimbo y dio su versión de la salida en La Serena. Ahí el uruguayo aludió al nombre de Francisco Bozán en la gerencia como uno de los responsables.

Sebastian Gallegos destacó por sus golazos en el norte/Photosport

“Bozán me dijo que él quería que me quedara, que la gerencia quería dejarme, pero no me mandaron nunca una propuesta. La única respuesta de Bozán era que de Santiago no le habían respondido nada sobre mi propuesta”, dijo a Mi Radio.

Por eso, el querido mediocampista ahora ex granate lamentó el despedirse del equipo con el que ascendió en 2024. Siempre con la sinceridad del caso, reveló más detalles de su salida en La Serena.

Bozán blanco de críticas en la hinchada papayera /Photosport

“Estoy triste por cómo se dio todo, porque quería quedarme. Pero el club dijo que priorizaba traer un gerente deportivo y un DT, y después recién refuerzos”, cerró.

