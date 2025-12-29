Ñublense quiere dejar en el pasado su baja temporada 2025 y aseguraron el regreso de un jugador que dejó muy buenos recuerdos: Manuel Rivera selló su vuelta a Chillán.

Los Diablos Rojos si bien no lucharon por el descenso, tampoco lo hicieron por meterse en copas internacionales. Para dejar en el olvido esta campaña “entre Tongoy y Los Vilos”, decidieron contratar a Juan José Ribera como nuevo entrenador.

El refuerzo que llega a Ñublense

Ñublense poco a poco va causando ruido en el mercado con nuevas caras que arriban al Nelson Oyarzun Arenas. Ya habían arribado Carlos Salomón (Deportes Copiapó), Joaquín González (Curicó Unido) y Hernán Muñoz (Curicó Unido) y ahora presentaron a su cuarta cara nueva. Bueno, en realidad no es tan nueva.

ver también De La Florida a Chillán: La figura que dejó Audax y está cerca de unirse a Ñublense

Manuel Rivera fue anunciado como refuerzo de los Diablos Rojos de cara al 2026. El volante de 29 años se une a los trabajos de Juan José Rivera, donde buscará ganarse un lugar en el equipo titular que encarará la exigente nueva temporada.

“El volante, con más de 100 partidos en los Diablos Rojos, volverá a vestir nuestros colores tras su paso por la cuarta región. ¡Bienvenido nuevamente a Chillán, Manu! ¡Vamos por una gran temporada!“, escribieron en las redes sociales del club.

Como bien remarcan, Rivera ya había estado en Chillán. El volante fue parte del club entre 2021 y 2024, siendo protagonista en la bonita época de Jaime García, con quien lograron el subcampeonato en el 2022. Ahora tendrá su segundo ciclo en la Longaniza Mecánica.

Publicidad

Publicidad

Manuel Rivera es formado en Barnechea y en el 2025 jugó en Deportes La Serena, donde disputó 31 partidos, anotando 1 gol y entregando 1 asistencia. En Ñublense intentará recuperar su mejor versión futbolística.