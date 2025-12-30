“Perdí tiempo de…”: la potente reflexión de Alexis Sánchez tras el nacimiento de su hija

Alexis Sánchez cierra el 2025 de una manera totalmente distinta a la que vivía a comienzos de año. El Niño Maravilla pasó de estar cortado en el Udinese a ser figura en Sevilla, pero fuera de la cancha celebra la mejor noticia de su vida.

Días atrás se conoció que el tocopillano se transformó en padre por primera vez. Junto a la modelo Alexandra Litvinova, le dio la bienvenida a su hija, la que lo llevó a mostrarse como nunca antes.

Y es que la situación parece haberle tocado el corazón, ya que le dedicó un mensaje que emocionó a todos sus seguidores. Esto, sumado a un video en el que recopilaron con su pareja lo que fue la revelación de sexo de la pequeña tiempo atrás.

Alexis Sánchez se muestra por primera vez como papá con un emotivo mensaje

La paternidad nos está regalando una nueva versión de Alexis Sánchez. El Niño Maravilla disfruta al máximo el nacimiento de su primera hija, la que le está sacando su lado más emotivo.

Alexis Sánchez mostró a su familia completa por primera vez. Foto: Instagram.

A través de su cuenta de Instagram y a días de su llegada, el tocopillano dejó una potente reflexión sobre lo que ha sido este proceso. “Mi vida siempre fue enfocada en el fútbol. Ser siempre profesional, dedicado a este hermoso deporte y ayudar a mi familia. A cambio, perdí tiempo de estar con ellos, con amigos y de mi infancia, ETC“, lanzó de entrada.

Aunque tras ello, Alexis Sánchez se sinceró sobre su nuevo rol de padre. “Pero a finales del año 2025 que ya se termina, Dios y la vida me regala momentos y personas para quedarse y ser parte de mi vida cuando uno menos los espera“.

En esa misma línea, el Niño Maravilla confirmó su nombre y le dedicó un mensaje para el futuro. “Bienvenida a casa. Papá y mamá te cuidaremos mucho, mi princesa Bella Mía“.

Alexis Sánchez también aprovechó para enviar un mensaje a los hinchas que lo han apoyado en esta etapa. “Agradecer también a toda mi gente chilena por el cariño y el respeto que me han entregado siempre“.

“Quería contarles esta linda noticia, siempre fui de hablar poco. En fin… Gracias, los quiero y les deseo lo mejor el año 2026“, sentenció el tocopillano.

Alexis Sánchez disfruta a más no poder de sus primeros días como padre. El Niño Maravilla está más que feliz con la llegada de la Niña Maravilla, como la han bautizado los hinchas, la que le ha cambiado la vida.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez en la temporada 2025/26?

Alexis Sánchez celebra la llegada de su primera hija en medio de la temporada 2025/26 con Sevilla, en la que ha disputado 14 partidos oficiales. En ellos ha aportado con 2 goles y 1 asistencia en los 710 minutos que ha estado dentro de la cancha.

