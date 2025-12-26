Alexis Sánchez parece haber encontrado el lugar ideal para disfrutar sus últimos años de carrera tras su arribo al Sevilla. El Niño Maravilla ha vuelto a brillar después de un año complicado en el Udinese, pero la situación de los Blanquirrojos podría dejarle algunos problemas

El elenco dirigido por Matías Almeyda no ha logrado los resultados esperados y el técnico está con un pie afuera. Pero eso no es todo, ya que la dirigencia está pensando en refuerzos en ataque para meterle más presión al chileno.

“El casting para los delanteros ha comenzado y han sido cuatro los que han sonado para reforzar la línea atacante. Al Sevilla prácticamente le hace falta un fichaje por línea, pero todos los caminos conducen al ‘9’”, señaló el sitio El Desmarque de España este viernes.

El mal momento que vive el Sevilla tiene no sólo a Matías Almeyda casi afuera de la banca, sino que también al club buscando refuerzos. El centrodelantero es uno de los puestos que preocupa a la dirigencia y también a Alexis Sánchez, que puede recibir competencia.

Alexis Sánchez puede recibir presión en Sevilla. Foto: Getty Images.

El Desmarque reveló la lista de cuatro jugadores que tienen hoy en la mira los Blanquirrojos. El primero es Fabio Silva, portugués de 23 años que milita en el Borussia Dortmund. En lo que va de temporada 2025/26 ha disputado 16 partidos oficiales, aportando con 1 gol y 4 asistencias en 356 minutos.

En segundo lugar está Elye Wahi, atacante del Eintracht Frankfurt. El francés de 22 años no lo ha pasado bien y, más allá de sus 14 encuentros con 1 gol y 3 asistencias, los 400 minutos que ha sumado no lo tienen conforme.

El tercer puesto en la carrera por ser el 9 del Sevilla es Jovan Milosevic. El serbio de 20 años ha sido la revelación en la presente temporada del Partizán, donde ha anotado 16 goles y ha dado 5 asistencias en 23 partidos oficiales y con 1.722 minutos en la cancha.

El último en la lista de posibles refuerzos en ataque es el turco Enes Ünal. Con 28 años ha tenido una campaña para el olvido en el Bournemouth jugando 6 encuentros oficiales y anotando apenas 1 gol en 61 minutos dentro del campo de juego.

Alexis Sánchez mira atentamente lo que está haciendo el Sevilla en el mercado de fichajes para el 2026. El Niño Maravilla no quiere a alguien que le quite el puesto y buscará demostrar que puede seguir siendo fundamental para los Blanquirrojos.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez esta temporada en Sevilla?

Alexis Sánchez cerró la primera rueda de la temporada 2025/26 con el Sevilla disputando un total de 14 partidos oficiales. En ellos aportó con 2 goles y 1 asistencia en los 710 minutos que alcanzó dentro de la cancha.