Selección chilena

Claudio Bravo define en pocas palabras a Lionel Messi, Neymar y Alexis Sánchez

El bicampeón de América conversó sobre su experiencia con algunos de los grandes jugadores del mundo del fútbol.

Por César Vásquez

Claudio Bravo compartió con grandes jugadores en su carrera.
Claudio Bravo fue el capitán de la selección chilena en sus mejores años. En este periodo, logró conocer muy bien a Alexis Sánchez, por lo cual solo tiene palabras buenas para el delantero.

El tocopillano es el único jugador de la generación dorada que sigue al más alto nivel, defendiendo al Sevilla en La Liga. Con 37 años, el futbolista formado en Cobreloa no pierde la ilusión de volver a la selección chilena y llevarla a un nuevo Mundial.

La opinión de Bravo sobre Alexis Sánchez

Claudio Bravo colgó los guantes y desde entonces, disfruta de un feliz retiro. El ex arquero ha logrado reinventarse, uniéndose a ESPN como comentarista deportivo. Además, también realiza diversas clínicas para porteros a lo largo y ancho del país.

En medio de su apretada agenda, Bravo se dio un tiempo para hablar con la cuenta de TikTok @joaketlun1, donde le pidieron dar una breve opinión de diversos jugadores con los que le tocó compartir camarín.

“Lionel Messi tiene muchas palabras recontra positivas. Muy humano, muy generoso y para mí por lejos el mayor futbolista de la historia“, comenzó diciendo Bravo. “Neymar es alegría, talento”, agregó sobre el brasileño. “Luis Suárez es una fuerza física, fuerza mental y un increíble goleador”, indicó sobre el uruguayo.

Respecto a Antoine Griezmann, el ex arquero señaló “es un niño, tengo mucho cariño por él. Lo conocí desde muy pequeño. Recontra sé el esfuerzo que hizo por llegar a cumplir sus sueños. Lo ha dicho en entrevistas, le costó mucho por la condición física que él tenía. Fue rechazado en muchos lugares y le tengo un cariño tremendo. Una magnifica persona”. Con el francés compartió en Real Sociedad.

Finalmente llegó la oportunidad de hablar de Alexis Sánchez: “parecido a Griezmann, también le tengo un cariño tremendo. Conozco toda su carrera, sé la gran persona y la calidad humana que tiene. Para mí es uno de los mejores jugadores de nuestra historia”, cerró Claudio Bravo.

