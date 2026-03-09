Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Indian Wells

Joao Fonseca se agranda y desafía a Jannik Sinner en Indian Wells: “Voy a salir a ganar”

El brasileño anticipa el duro cruce que tendrá contra el italiano, por los octavos de final del primer Masters 1000 del año.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Joao Fonseca sigue firme en Indian Wells.
© Getty ImagesJoao Fonseca sigue firme en Indian Wells.

Una de las grandes sorpresas de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, es el brasileño Joao Fonseca, quien se metió a los octavos de final del torneo estadounidense.

El carioca viene de vencer al local Tommy Paul por un claro 6-2 y 6-3, por lo que en la fase de los 16 mejores se medirá ante el segundo sembrado el torneo, el italiano Jannik Sinner.

El número 2 del mundo viene de eliminar a Denis Shapovalov por 6-3 y 6-2, y en los dos partidos que ha jugado en California apenas cedió siete games, por lo que está con la moral en alza, algo que no le preocupa a Fonseca.

Con el chileno-alemán en acción: Cuadro y dónde seguir el Challenger de Santiago

ver también

Con el chileno-alemán en acción: Cuadro y dónde seguir el Challenger de Santiago

Fonseca amenaza a Sinner en Indian Wells

Joao Fonseca no se achica ante el buen momento de Jannik Sinner y señaló que saldrá al cemento de Indian Wells a quedarse con la victoria.

“Necesito creer que tengo el nivel necesario para ello, de hecho lo creo, pienso que puedo lograrlo. Solo necesito tiempo, trabajo mental, físico y mejoras técnicas en mi tenis. Hay mucho que mejorar aún, pero estoy en el camino correcto. Haber ganado a Khachanov y Paul es importante para mí”, comentó.

Trabajo duro para enfrentarme a los mejores del mundo y me pone muy contento tener la oportunidad de medirme él (Sinner) porque va a darme una idea de dónde está mi nivel tenístico ahora mismo y qué puedo hacer contra él. Está siendo una gran semana, pero quiero más”, explicó.

Publicidad
Joao Fonseca se medirá ante Sinner. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Joao Fonseca se medirá ante Sinner. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Por último, Joao Fonseca declaró que está preparado para medirse tanto con Jannik Sinner como con Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo.

“Todos sabemos que Jannik y Carlos están en otro nivel ahora mismo, están jugando un tenis increíble, y todos analizamos sus partidos y queremos enfrentarnos a ellos. Voy a salir a la pista a disfrutar de la experiencia, pero también a ganar. Prepararé un plan con mi equipo“, cerró.

Publicidad

En síntesis

  • Joao Fonseca clasificó a octavos de final tras vencer a Tommy Paul (6-2, 6-3).
  • El tenista brasileño se enfrentará al italiano Jannik Sinner, segundo sembrado de Indian Wells.
  • Jannik Sinner llega al duelo tras eliminar a Denis Shapovalov por 6-3 y 6-2.
Jarry se suma a Garin y Barrios en el Challenger de Cap Cana: revisa sus rivales

ver también

Jarry se suma a Garin y Barrios en el Challenger de Cap Cana: revisa sus rivales

Lee también
La ambición de Sinner tras su aplastante debut en Indian Wells
Tenis

La ambición de Sinner tras su aplastante debut en Indian Wells

Tabilo lo dejó en silencio y ahora Federer lo compara con Sinner
Tenis

Tabilo lo dejó en silencio y ahora Federer lo compara con Sinner

La pena de Sinner tras perder ante Djokovic en Australia
Tenis

La pena de Sinner tras perder ante Djokovic en Australia

Refuerzo de UdeC aplaude a históricos de la U, pero les advierte
Campeonato Nacional

Refuerzo de UdeC aplaude a históricos de la U, pero les advierte

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo