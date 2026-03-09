Una de las grandes sorpresas de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, es el brasileño Joao Fonseca, quien se metió a los octavos de final del torneo estadounidense.

El carioca viene de vencer al local Tommy Paul por un claro 6-2 y 6-3, por lo que en la fase de los 16 mejores se medirá ante el segundo sembrado el torneo, el italiano Jannik Sinner.

El número 2 del mundo viene de eliminar a Denis Shapovalov por 6-3 y 6-2, y en los dos partidos que ha jugado en California apenas cedió siete games, por lo que está con la moral en alza, algo que no le preocupa a Fonseca.

Fonseca amenaza a Sinner en Indian Wells

Joao Fonseca no se achica ante el buen momento de Jannik Sinner y señaló que saldrá al cemento de Indian Wells a quedarse con la victoria.

“Necesito creer que tengo el nivel necesario para ello, de hecho lo creo, pienso que puedo lograrlo. Solo necesito tiempo, trabajo mental, físico y mejoras técnicas en mi tenis. Hay mucho que mejorar aún, pero estoy en el camino correcto. Haber ganado a Khachanov y Paul es importante para mí”, comentó.

“Trabajo duro para enfrentarme a los mejores del mundo y me pone muy contento tener la oportunidad de medirme él (Sinner) porque va a darme una idea de dónde está mi nivel tenístico ahora mismo y qué puedo hacer contra él. Está siendo una gran semana, pero quiero más”, explicó.

Joao Fonseca se medirá ante Sinner. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Por último, Joao Fonseca declaró que está preparado para medirse tanto con Jannik Sinner como con Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo.

“Todos sabemos que Jannik y Carlos están en otro nivel ahora mismo, están jugando un tenis increíble, y todos analizamos sus partidos y queremos enfrentarnos a ellos. Voy a salir a la pista a disfrutar de la experiencia, pero también a ganar. Prepararé un plan con mi equipo“, cerró.

