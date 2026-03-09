Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Tenis

Jarry se suma a Garin y Barrios en el Challenger de Cap Cana: revisa sus rivales

Finalmente Jarry accedió al torneo en República Dominicana tras recibir un wild card.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Jarry se suma a Garin y Barrios al Challenger de Cap Cana.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTJarry se suma a Garin y Barrios al Challenger de Cap Cana.

Sigue la acción en el tenis, porque mientras el circuito tiene sus ojos puestos en BNP Paribas Open, también se disputan torneos del circuito ATP Challenger Tour en distintas partes del mundo.

Uno de ellos se jugará en Santiago, pero otro certamen que también atrae atención es el Challenger de Cap Cana, en República Dominicana, donde inicialmente habría presencia de dos tenistas chilenos.

Jarry se suma al Cap Cana gracias a un wild card

Se trata de Cristian Garin y Tomás Barrios, quienes se inscribieron en el torneo con la idea de sumar ritmo competitivo antes de disputar la qualy del Miami Open.

Sin embargo, la presencia nacional creció en las últimas horas, ya que Nicolás Jarry recibió un wild card por parte de la organización y se sumó al cuadro principal.

Con el chileno-alemán en acción: Cuadro y dónde seguir el Challenger de Santiago

ver también

Con el chileno-alemán en acción: Cuadro y dónde seguir el Challenger de Santiago

De esta forma, los tres chilenos dirán presente en Cap Cana y ya conocen a los rivales que enfrentarán en su estreno, programado para este martes.

  • Garin, que parte como séptimo cabeza de serie, debutará ante el checo Dalibor Svrcina.
  • Barrios, tendrá como oponente al belga Raphael Collignon.
  • Jarry se medirá frente al australiano Adam Walton en su estreno en el torneo caribeño.
Publicidad
Tweet placeholder
Lee también
Tabilo vs. Medvédev: Horario y dónde ver Indian Wells
Tenis

Tabilo vs. Medvédev: Horario y dónde ver Indian Wells

Aplanadora: Alejandro Tabilo debuta con triunfazo en Indian Wells
Redsport

Aplanadora: Alejandro Tabilo debuta con triunfazo en Indian Wells

Minutos de terror: suspenden partido de tenis por conflicto en Medio Oriente
Tenis

Minutos de terror: suspenden partido de tenis por conflicto en Medio Oriente

Rivero agrava a la U: "Lo contrataron sabiendo que debían operar"
U de Chile

Rivero agrava a la U: "Lo contrataron sabiendo que debían operar"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo