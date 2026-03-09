Sigue la acción en el tenis, porque mientras el circuito tiene sus ojos puestos en BNP Paribas Open, también se disputan torneos del circuito ATP Challenger Tour en distintas partes del mundo.

Uno de ellos se jugará en Santiago, pero otro certamen que también atrae atención es el Challenger de Cap Cana, en República Dominicana, donde inicialmente habría presencia de dos tenistas chilenos.

Jarry se suma al Cap Cana gracias a un wild card

Se trata de Cristian Garin y Tomás Barrios, quienes se inscribieron en el torneo con la idea de sumar ritmo competitivo antes de disputar la qualy del Miami Open.

Sin embargo, la presencia nacional creció en las últimas horas, ya que Nicolás Jarry recibió un wild card por parte de la organización y se sumó al cuadro principal.

De esta forma, los tres chilenos dirán presente en Cap Cana y ya conocen a los rivales que enfrentarán en su estreno, programado para este martes.

Garin, que parte como séptimo cabeza de serie, debutará ante el checo Dalibor Svrcina.

que parte como séptimo cabeza de serie, debutará ante el checo Barrios , tendrá como oponente al belga Raphael Collignon.

, tendrá como oponente al belga Jarry se medirá frente al australiano Adam Walton en su estreno en el torneo caribeño.

