El mejor tenista chileno de la actualidad, Alejandro Tabilo (40°) vivió una jornada de contrastes en su paso por la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells, donde se vería las caras con el ruso Daniil Medvedev (11°).

Luego de su debut triunfal en suelo californiano ante el español Rafael Jódar (103°), el zurdo de origen canadiense debía enfrentar con el ex número uno del mundo, quien vivió un cinematográfico escape desde Medio Oriente, en medio de la guerra.

Tabilo y su nuevo ranking tras jugar ante Medvedev

El encuentro partió de la peor manera para “Unagi” pues perdió inmediatamente su servicio en el primer game, una ventaja que supo manejar el europeo que se mostró sólido en juego, lo que derivó en la victoria inicial por 6-4.

Si el primer set fue complejo para Tabilo, el segundo fue peor, pues sufrió quiebres de su saque en dos ocasiones, en los juegos 5 y 7, suficientes para que Medvedev mantuviera su regularidad y se quedara con el lance por 6-2.

Una derrota que, sin embargo, le permite al chileno volver a meterse en el selecto grupo de los 40 mejores tenistas del mundo en el ranking ATP, aunque su permanencia dependerá de lo que hagan en este torneo tanto el brasileño Joao Fonseca y el estadounidense Alex Michelsen (41° y 42°).

¿Qué viene para el chileno?

El próximo desafío que tendrá Alejandro Tabilo en el circuito profesional será cruzar de costa a costa Estados Unidos para disputar el Masters 1000 de Miami, donde en 2025 llegó a segunda ronda, instancia en la que cayó ante el noruego Casper Ruud.

En síntesis