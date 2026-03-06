Alejandro Tabilo (40° del ranking ATP) ya tiene rival confirmado para la segunda ronda del prestigioso Indian Wells, tras vencer en dos sets al español Rafael Jódar en su debut.

El chileno se medirá nada menos que ante el ruso Daniil Medvedev (11° del ranking ATP), uno de los jugadores más potentes del circuito y que fue número 1 del mundo.

Ambos tenistas lograron avanzar en sus respectivos estrenos en el torneo californiano y ahora protagonizarán un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

Para Tabilo será una gran oportunidad de medirse ante uno de los nombres fuertes del circuito y buscar un triunfo que podría marcar uno de los grandes golpes de su carrera.

Sin embargo, la historia de su rival le pone un contexto muy particular al partido, ya que Medvedev llegó a Estados Unidos luego de vivir días de enorme tensión tras quedar atrapado en Medio Oriente por el conflicto bélico en la zona.

Es primera vez que ambos tenistas jugarán en contra

El rival de Tabilo llegó tras escapar del conflicto

El propio tenista ruso relató la verdadera odisea que vivió para poder salir de Dubái y alcanzar a tiempo el torneo en California. Se movió por tierra a Omán para después viajar a Turquía y recién ahí emprender vuelo a Estados Unidos.

“Llegamos a Omán en coche. Condujimos durante siete horas. Fuimos los únicos que cruzamos la frontera, pero nuestro conductor no pudo encontrar su pasaporte. Dimos la vuelta y regresamos a Emiratos Árabes Unidos. Encontró su pasaporte en el estacionamiento y condujimos hasta Omán”, relató Medvedev.

Luego detalló cómo se sentía con la situación vivida. “Si contara todo el recorrido con todos los detalles… Te sientes como si estuvieras en una película de Hollywood, cruzando la frontera con otras personas, visitando Omán por primera vez, porque no hay torneos de tenis ahí”, finalizó el tenista.

