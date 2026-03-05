En la víspera de las Fiestas Patrias de nuestro país, el viernes 18 de septiembre, se disputará la serie por los octavos de final del Grupo Mundial de Copa Davis, cuando Chile enfrente nada menos que al último finalista, España.

Un duelo donde Nicolás Massú expondrá su invicto como capitán en condición de local, con 12 series ganadas desde que asumió, ante una de las potencias del tenis mundial, donde la duda estará si dirá presente el número uno del mundo, Carlos Alcaraz.

Al respecto, quien tomó la palabra fue el capitán del equipo español de Copa Davis, David Ferrer, quien durante un evento en la ciudad de Madrid se refirió a la serie ante Chile, y prefirió jugar al misterio sobre la presencia de su mejor raqueta.

El misterio de España con Alcaraz para Copa Davis ante Chile

Lo primero que indicó el ex número 3 del ATP Tour sobre la serie fue que “jugamos fuera de casa, el público va a estar en contra y tienen muy buenos jugadores como Nicolás Jarry, Alejandro Tabilo o Cristian Garin“.

“Veremos cómo se nos da la situación, aunque estoy ilusionado en pasar la eliminatoria y estar en las finales de Bolonia”, agregó David Ferrer, que ante la consulta sobre si estará Alcaraz ante Chile, prefirió hacerse el leso.

“Tenerle te va a cambiar mucho la eliminatoria. Ya se verá. No quiero adelantar acontecimientos”, afirmó el capitán del equipo español de Copa Davis que visitará nuestro país entre el 18 y 20 de septiembre del 2026.

