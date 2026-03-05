La deportista Evelyn Ortiz se convirtió en la más reciente eliminada de la competencia de Mundos Opuestos tras perder el duelo frente a Valentina. Tras su salida del reality, la “Gacela” reveló detalles sobre su estado de salud.

Tras salir del encierro, la atleta chilena reveló que pasa por un delicado momento de saludo, donde, en conversación con LUN a comienzos febrero, reveló que tras sufrir intensos dolores de cabeza, fue trasladada a un centro asistencial donde le diagnosticaron meningitis viral.

El estado de salud de Gacela

Sobre el complicado cuadro de salud que atravieso, Evelyn comentó a Redgol que sufrió leves secuelas producto de la enfermedad. “Ahora estoy bien, sigo un tratamiento todavía“.

“Quedé con unas pequeñas secuelas de la meningitis, como por ejemplo que me afecta mucho el sol, por ejemplo, al estar entrenando y llegar al momento de fatiga cuando la visión se me pone un poco borrosa y me da mucho dolor de cabeza por tener las meninges inflamadas”.

Asimismo, detalla que es lo único que no se pasa al 100%, pero que tampoco le genera algún tipo de riesgo. “Es sólo una pequeña secuela”.

Pero tras la salida de Mundos Opuestos, la atleta ahora tiene sus objetivos puestos en la competencia y ya se está preparando para medirse internacionalmente.

“Después del reposo que tuve, quedé al 100% para competir de nuevo, y me estoy preparando para volver a las pistas en mayo para el Iberoamericano y después en agosto para el Mundial”.