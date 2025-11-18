El reality Mundos Opuestos continua en pantalla pero los participantes ya se encuentran fuera del encierro y en ese contexto, Disley Ramos respondió a los rumores de quiebre con el futbolista Luis Jiménez con quien inició un apasionado romance dentro del reality.

Todo comenzó cuando ambos fueron vistos en el mismo evento, pero no juntos. Ante esto, el programa Only Fama le preguntó a la influencer sobre su relación con el exjugador del Inter de Milan.

¿Disley y Luis Jiménez siguen juntos?

En el espacio de Mega, la ex Top Chef señaló: “Estamos intentando llevar la relación o la amistad en la privacidad, entonces no quiero responder a eso, sí hay una muy buena onda, sí obviamente tenemos un vínculo, pero prefiero dejarlo ahí y que la gente piense lo que quiera pensar”.

Agregando que lo ocurrido en Noche de Combos, donde ambos estuvieron presentes, pero los asistentes no los vieron compartiendo.

“Llegué después y los asientos estaban ocupados, entonces no quise invadir espacios, entonces me senté al lado donde estaba desocupado y había mucho amigo, porque había harto generador de contenidos, que son más de mi onda”.

Asimismo, añadió: “Siempre hay buena onda, también había buena onda antes e independiente de lo que pase, va a seguir existiendo la buena onda”.

