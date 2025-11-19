Colo Colo en el 2026 podría tener un lindo problema en el puesto de arquero. Si bien hoy en día el titular es Fernando de Paul, el posible regreso de Brayan Cortés de su préstamo en Peñarol podría generar un complejo panorama.

Y es que el Tuto por fin tuvo su oportunidad de ser el inamovible en el pórtico del Cacique tras estar por dos años y medio bajo la sombra del iquiqueño. Esto, sumado a que tampoco ha tenido el mejor de los rendimientos, hace que varios duden de quien será el titular el año entrante.

El propio De Paul se refirió a esta situación en conferencia de prensa, donde fue consultado directamente por un posible regreso de Cortés al Monumental para la temporada 2026.

De Paul y el posible retorno de Brayan Cortés

El arquero partió diciendo que “el rendimiento individual, con el año que tuvimos, yo lo dejo un poco de lado. Me preocupa lo grupal. Sabemos que no fue un año como esperábamos y trataremos de enfocarnos en lo que son estas tres fechas que quedan”.

“Después sobre la competencia que pueda haber, acá la va a haber siempre. Ahora estamos en competencia con Edu (Villanueva) y Gabo (Maureira). Me lo tomo de esa manera”, agregó.

Brayan Cortés podría volver a Colo Colo, donde ahora el titular es Fernando de Paul. | Foto: Photoport.

Para cerrar, el meta de 34 años aseguró que “Brayan (Cortés) pertenece al club. No sé qué pasará. Espero que sea lo mejor para él y lo mejor para Colo Colo. Si vuelve, este es su lugar también, así que no pienso más allá de eso”.

Los números de Fernando de Paul en Colo Colo

Atajando para el Cacique en esta temporada el Tuto ha jugado en 25 partidos, con 28 goles recibidos y diez porterías imbatidas en 2.221 minutos de acción. Sumando sus casi tres años en el club el Tuto acumula 58 compromisos con 59 tantos recibidos y 21 porterías imbatidas.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción este domingo 23 de noviembre cuando desde las 20:30 horas enfrenten a Unión La Calera en el Estadio Monumental. Esta brega será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera.

