Colo Colo

Fernando Ortiz toma crucial decisión en Colo Colo con los seleccionados que llegan de Rusia

El DT argentino necesita de un amplio contingente para enfrentar a Unión La Calera este domingo en el Estadio Monumental.

Por Patricio Echagüe

Ortiz quiere contar con todo sus contingente para este domingo.
Ortiz quiere contar con todo sus contingente para este domingo.

Colo Colo regresa al ruedo este fin de semana tras un corto receso por la fecha FIFA y las elecciones. El Cacique se verá las caras ante Unión La Calera en el Estadio Monumental, en un compromiso clave en sus aspiraciones por clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Los albos de momentos son octavos, a solo dos puntos de Audax Italiano y ese séptimo puesto que le permite irse de copas en la próxima temporada. Por lo mismo, el triunfo es crucial para meter presión y tener a los itálicos al alcance, sobre todo porque se cierra ante ellos en la última jornada del torneo.

Para este compromiso Fernando Ortiz debe tomar una importante decisión en torno a su oncena titular, ya que tendrá de regreso a dos jugadores que volverán al país tras un larguísimo viaje a Rusia.

La decisión clave de Ortiz en Colo Colo ante La Calera

Hablamos de Lucas Cepeda y Vicente Pizarro, quienes estarán de vuelta este jueves en el plantel tras jugar los amistosos con Chile ante Rusia y Perú en Sochi. Ambos pilares en el equipo de Ortiz volverán tras un extenuante periplo de 28 horas.

Sin embargo y pese a lo cansados que podrían estar, el trasandino ya decidió que contará sí o sí con ellos para el duelo ante los caleranos. De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, ambos jugadores se bajarán del avión este jueves en la mañana y de inmediato se irán al Estadio Monumental.

Lucas Cepeda y Vicente Pizarro van a jugar este domingo con Colo Colo ante La Calera. | Foto: Photosport.

Lucas Cepeda y Vicente Pizarro van a jugar este domingo con Colo Colo ante La Calera.

Ahí se espera que tanto Cepeda como Pizarro realicen algún trabajo regenerativo para elongar y soltar el cuerpo tras el largo viaje. Esto, se hará con miras a los entrenamientos del viernes y sábado, donde Ortiz hará fútbol y definirá el equipo ante los cementeros.

De esta manera, salvo las bajas de los suspendidos Jonathan Villagra y Claudio Aquino, el DT argentino tendrá plantel casi completo para preparar este partido e ir por tres puntos clave para cerrar los más arriba posible este año.

¿Cuándo juega el Cacique ante La Calera?

Albos y cementeros se enfrentarán este domingo 23 de noviembre desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera.

