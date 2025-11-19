Colo Colo regresa al ruedo este fin de semana tras un corto receso por la fecha FIFA y las elecciones. El Cacique se verá las caras ante Unión La Calera en el Estadio Monumental, en un compromiso clave en sus aspiraciones por clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Los albos de momentos son octavos, a solo dos puntos de Audax Italiano y ese séptimo puesto que le permite irse de copas en la próxima temporada. Por lo mismo, el triunfo es crucial para meter presión y tener a los itálicos al alcance, sobre todo porque se cierra ante ellos en la última jornada del torneo.

Para este compromiso Fernando Ortiz debe tomar una importante decisión en torno a su oncena titular, ya que tendrá de regreso a dos jugadores que volverán al país tras un larguísimo viaje a Rusia.

La decisión clave de Ortiz en Colo Colo ante La Calera

Hablamos de Lucas Cepeda y Vicente Pizarro, quienes estarán de vuelta este jueves en el plantel tras jugar los amistosos con Chile ante Rusia y Perú en Sochi. Ambos pilares en el equipo de Ortiz volverán tras un extenuante periplo de 28 horas.

Sin embargo y pese a lo cansados que podrían estar, el trasandino ya decidió que contará sí o sí con ellos para el duelo ante los caleranos. De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, ambos jugadores se bajarán del avión este jueves en la mañana y de inmediato se irán al Estadio Monumental.

Lucas Cepeda y Vicente Pizarro van a jugar este domingo con Colo Colo ante La Calera. | Foto: Photosport.

Ahí se espera que tanto Cepeda como Pizarro realicen algún trabajo regenerativo para elongar y soltar el cuerpo tras el largo viaje. Esto, se hará con miras a los entrenamientos del viernes y sábado, donde Ortiz hará fútbol y definirá el equipo ante los cementeros.

De esta manera, salvo las bajas de los suspendidos Jonathan Villagra y Claudio Aquino, el DT argentino tendrá plantel casi completo para preparar este partido e ir por tres puntos clave para cerrar los más arriba posible este año.

¿Cuándo juega el Cacique ante La Calera?

Albos y cementeros se enfrentarán este domingo 23 de noviembre desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera.

