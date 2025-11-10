Colo Colo parecía perderlo todo, pero en la recta final de la temporada logró meterse en la pelea por un torneo internacional. El Cacique saca cuentas alegres luego de la última fecha de la Liga de Primera, ya que ahora depende de sí mismo para poder clasificar a la Copa Sudamericana.

Sin chances de Copa Libertadores, ganándole a Unión Española días atrás y aprovechando las caídas tanto de Cobresal como de Audax Italiano, el Eterno Campeón quedó a nada de la zona de clasificación al certamen. Una situación que los ilusiona, pero para la que aún le quedan tres finales por disputar.

Tras la pausa por la fecha FIFA, el Cacique volverá a disputar las últimas jornadas de la temporada. En ella tendrá en disputa 9 puntos de oro y deberá enfrentar a dos rivales directos para poder conseguir el único objetivo que les queda para salvar el centenario.

Colo Colo tiene tres finales para clasificar a Copa Sudamericana

Colo Colo ya no tiene margen de error y se metió con todo en la discusión por un lugar en Copa Sudamericana. El Cacique por ahora está afuera de la zona de torneos internacionales, pero ya le respira en la nuca a los dos últimos que se están clasificando. Es por ello que ahora sólo piensan en ganar las tres finales que les quedan por delante y así sumar una competencia más al 2026.

Colo Colo está a 270 minutos de poder asegurar un boleto a la Copa Sudamericana del próximo año, lo que salvaría el pésimo centenario que han tenido hasta ahora. Foto: Photosport.

El primer desafío será luego del parón poro la fecha FIFA. Como local ante Unión La Calera, que no se está jugando nada a estas alturas y marcha en el puesto 11 del torneo, el Eterno Campeón deberá hacerse fuerte y dejar los tres puntos en casa que le permitan llegar mejor parado a los cruces con dos rivales directos con los que cerrará el año.

El fin de semana del 30 de noviembre, Colo Colo deberá subirse a un avión con rumbo al norte del país para ir por un triunfo que puede valer oro. Cobresal en El Salvador serán el último desafío como visitante del 2025 para el Cacique. Un duelo vital, ya que los Mineros le están quitando por ahora uno de los cupos al estar en el sexto lugar de la tabla de posiciones.

Ya en la última fecha de la Liga de Primera, la que se disputará el fin de semana del 7 de diciembre, el Eterno Campeón recibirá a Audax Italiano, el club que hoy lo está dejando afuera de Copa Sudamericana. Los Itálicos tienen el cupo que cierra la lista de clasificados y están a dos puntos de distancia, por lo que será un final de infarto de la temporada.

El poder asegurar un lugar a nivel continental sería un alivio no sólo para el Cacique, sino que también para Fernando Ortiz. El Tano tiene una cláusula en su contrato que le exige una competencia internacional para seguir al mando.

Colo Colo puede salvar su centenario consiguiendo una sufrida clasificación a la Copa Sudamericana. Con tres fechas más por jugarse y enfrentando a dos rivales directos, el Eterno Campeón debe demostrar su jerarquía para así seguir peleando contra los mejores del continente.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo con Unión La Calera?

Colo Colo por ahora se enfoca en entrenar para la primera de las tres finales que le quedan rumbo a la Copa Sudamericana. El Cacique debe enfrentar a Unión La Calera el fin de semana del 23 de noviembre, con programación por definir.

Así está la tabla de posiciones para Colo Colo en la Liga de Primera 2025

