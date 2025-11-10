Luego de la salida de Jorge Almirón, Fernando Ortiz llegó a Colo Colo con la idea de darle más protagonismo a la cantera. Uno de los jugadores que parecía estar con grandes opciones de agarrar camiseta de titular era Manley Clerveaux, pero en el último tiempo simplemente desapareció.

El extremo de 19 años había sido parte de las prácticas en el inicio del ciclo del Tano e incluso hizo su estreno en la Liga de Primera ante Deportes Iquique. Sin embargo, desde entonces dejó de ser considerado, no ha ido ni a la banca y muchos se preguntaban qué estaba pasando.

Y este lunes se conoció toda la verdad detrás de la situación del haitiano. Según revelaron, el delantero ha quedado al margen del Cacique debido a una indisciplina que le costó no sólo el puesto en el primer equipo, sino que también en la proyección.

Manley Clerveaux está cortado en Colo Colo

Lo que parecía ser la aparición de una joven promesa terminó, nuevamente, en problemas fuera de la cancha. Manley Clerveaux está cortado en Colo Colo y su regreso a las canchas está en duda, por lo menos hasta 2026.

Fue el periodista Edson Figueroa quien en la última edición de DaleAlbo AM reveló que el haitiano no será considerado por una indisciplina. “Está cortado Clerveaux, se portó mal“, explicó de entrada.

El reportero albo detalló que esto no sólo le costó su puesto con Fernando Ortiz, sino que también en la proyección. “Generó alguna molestia en el fútbol joven y en el primer equipo de Colo Colo“.

Finalmente, el periodista enfatizó en que el extremo debe entender el lugar donde está. “Hace rato vengo diciendo que es un futbolista interesante, con potencial, pero si no se equilibra… de esos casos hemos visto mucho en Colo Colo“.

Quedará esperar para ver cuál es la versión oficial del tema y si es que el propio jugador asume su responsabilidad. Cabe recordar que semanas atrás fue víctima de racismo en un partido de la Sub 20, un caso que la FIFA está siguiendo de cerca.

Manley Clerveaux por ahora no tiene para cuándo volver a ser considerado en Colo Colo. El extremo demostró que tiene potencial para aportar en el Cacique, pero a sus 19 años, hace noticia por cosas que no tienen nada que ver con el fútbol.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Con la duda de si Manley Clerveaux reaparecerá, Colo Colo vuelve a las prácticas tratando de acercarse a la Copa Sudamericana. El fin de semana del 23 de noviembre con programación por definir, el Cacique recibe a Unión La Calera.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones 2025

