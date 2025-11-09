Si bien ha vuelto a sumar minutos y ha rendido como se espera, Esteban Pavez no ha dejado de estar en el centro de la polémica en Colo Colo. El volante y capitán del Cacique sorprendió a todos días atrás señalando que hay una institución más grande en el país, algo con lo que los hinchas y hasta Javier Correa no están de acuerdo.

Fue en una conversación con el Sifup que el mediocampista aseguró que Universidad Católica está por encima de su equipo. “Tenemos que ser realistas, es así. La mejor institución del país es Católica, pero el más grande de Chile es Colo Colo“, señaló.

Sus declaraciones generaron un enorme revuelo entre los hinchas, quienes ya lo tenían entre ceja y ceja por su pobre rendimiento. Es por ello que desde el plantel salieron a hablar del tema y a dejarle en claro que, más allá de opiniones, no hay otro como el Cacique en nuestro país.

Javier Correa no está de acuerdo con Esteban Pavez y desata nueva polémica en Colo Colo

Las declaraciones que dio Esteban Pavez instalando a Universidad Católica por encima de Colo Colo como institución siguen dando que hablar. En el Cacique no se quedaron callados y salieron con todo al paso de los dichos de su capitán.

Javier Correa no está para nada de acuerdo con Esteban Pavez y sus dichos sobre Colo Colo y Universidad Católica. Foto: Photosport.

Javier Correa, que ya venía con toda una polémica días atrás, le golpeó la mesa al volante. “No lo puedo juzgar, no lo hace uno, son opiniones, es la opinión de Esteban, no lo puedo juzgar, yo al otro club no lo conozco“.

Pero tras ello, el atacante argentino se sinceró al respecto y dejó clara su postura. “Para mí, la institución más grande. Yo estoy acá, esta es la institución más grande. Para mí. Después, cada uno tiene su opinión“.

“Obviamente que los del otro lado van a decir que son ellos los más grandes, los de la U también van a decir que ellos son los más grandes, pero ese es el show y lo que vende“, añadió.

Finalmente, el delantero insistió en que el Cacique no tiene comparación en nuestro país. “Pero para mí, yo estoy en el club más grande de Chile y eso no es mentira, todo el mundo lo sabe“.

Javier Correa le deja más que claro a Esteban Pavez que no existe otro club como Colo Colo. El capitán sigue dando que hablar y alejándose cada vez más de la hinchada, la que ya perdió la paciencia tanto dentro como fuera de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo celebra el triunfo ante Unión Española y pone la mira en la próxima fecha de la Liga de Primera. El fin de semana del 23 de noviembre el Cacique debe recibir a Unión La Calera con fecha y horario por definir ante la lucha por las copas internacionales.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

