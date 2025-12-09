Mucha polémica hay por el equipo ideal del Campeonato Nacional. En TNT Sports eligieron un 11 ideal en el que había más jugadores de Universidad de Chile que de la U. Católica, siendo que los cruzados quedaron más arriba.

Pero ese elenco se quedó chico al lado del que publicó Sofascore, empresa tecnológica nacida en Croacia que mide métricas y estadísticas de los jugadores en los partidos.

Como promedian las notas de todos los encuentros, surgió un equipo bastante llamativo, en el que solamente hay dos jugadores del campeón Coquimbo Unido, los mismos que tiene Colo Colo que cerró un año horrible.

No hay futbolistas ni de Universidad Católica ni de Universidad de Chile, siendo que la UC tuvo al goleador Fernando Zampedri y los azules al mejor jugador, Charles Aránguiz.

Aquino es uno de los jugadores que aparecen en el equipo ideal

La oncena ideal del torneo tras las métricas

El equipo ideal de Sofascore empieza con el portero de Huachipato Rodrigo Odriozola, que llegó este año a Talcahuano. Su nota fue de 7.24.

En defensa están Francisco Salinas de Coquimbo (7.28), Rafael Caroca de Huachipa (7.24), Cristián Toro de Cobresal (7.28) y Luis Pavez de O’Higgins (7.34).

En el mediocampo aparecen Matías Palavecino de Coquimbo (7.41), Jorge Henríquez de Cobresal (7.44), Joe Abrigo de Palestino (7.44), Claudio Aquino de Colo Colo (7.44) y Leo Valencia de Audax Italiano (7.61), quien tuvo la calificación más alta de todos los deportistas.

En ofensiva hay un solo delantero y se trata, sorprendentemente, de Javier Correa. El ariete de Colo Colo recibió un 7.30.

