Mercado de pases: Toselli prepara maletas rumbo a un viejo conocido de U de Chile en la Liga de Primera

El portero deja la tienda azul y busca seguir jugando ante los rumores de su retiro. Rival directo de la U puso sus ojos en él.

Por Nelson Martinez

Toselli no va más de azul tras un irregular año.
Toselli no va más de azul tras un irregular año.

U de Chile alista salidas en el plantel, donde aún se sigue negociando para poner fin al ciclo del DT Gustavo Álvarez. Y otro que ya confirmó su partida es el portero Cristopher Toselli.

Luego de llegar en 2023, el meta formado en la U Católica nunca pudo afianzarse como el titular azul. Este año jugó poco y nada en duelos donde se le dio descanso a Gabriel Castellón, por lo que no fue renovado.

Con ese panorama, incluso se habló de un posible retiro del ex arquero de la selección chilena. Pero él mismo aclaró que no colgará los guantes aún y ya apareció una firme opción para ficharlo.

Toselli deja la U y se acerca a este club

Cristopher Toselli tiene encaminada su llegada para ser refuerzo de Deportes La Serena, elenco que también ha hecho noticia por traspasos con U de Chile. El meta deja la U esta año y quiere seguir jugando en 2026.

Toselli no sigue en la U tras irregular año.

Toselli no sigue en la U tras irregular año.

“El ex azul, Cristopher Toselli está en la órbita de Club Deportes La Serena. El arquero habría sido contactado por la administración del cuadro papayero y no ve con malos ojos venir a la región”, avisó el medio local, Mi Radio.

Y tiene toda la lógica del mundo la movida, ya que en tierra granate buscan un reemplazo rápido ante la más que probable salida de su portero titular, quien también busca nuevos rumbos.

La idea es que el ex seleccionado nacional pueda quedarse con el arco tras la posible salida de Eryin Sanhueza“, cerró el citado medio, dejando en claro que las próximas jornadas serán claves para el futuro de Toselli.

