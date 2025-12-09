El mercado de fichajes de Rangers de Talca había comenzado con actividad ardua en la conformación del plantel. En la plana mayor del cuadro Piducano le dieron el vamos a esta etapa con varias renovaciones. Una fue la de Erwin Durán, director técnico que terminó la campaña al mando del equipo.

Otro que extendió su permanencia en el estadio Fiscal de Talca fue Ignacio Ibáñez, quien anotó cinco goles y regaló tres asistencias en la temporada 2025 de la Liga de Ascenso. También se quedará en los Piducanos el uruguayo Claudio Servetti, defensor de 31 años que dejó Deportes Recoleta tras casi cuatro campañas.

Los rojinegros tienen muy avanzado el fichaje del uruguayo Damián González, ex Deportes Temuco y Universidad de Concepción. Y también eligieron el reemplazo de Gastón Rodríguez, el portero uruguayo que le puso fin a su aventura por suelo talquino.

Erwin Durán ya delinea el plantel para afrontar el 2026. (Jose Robles/Photosport).

De hecho, el ex Magallanes terminó como reserva de José Luis Gamonal, quien tendrá un rival que llegará desde la élite nacional a Rangers: se trata de un arquero que Durán conoció bien en su exitoso paso por Deportes La Serena, equipo al que llevó de vuelta a la máxima categoría.

ver también DT argentino se cuelga una medalla extraña por no descender con La Serena: “Había que meter garrote, tomarán más conciencia…”

Mercado de fichajes: Rangers trabaja para reforzarse con Eryin Sanhueza

El mercado de fichajes de Rangers de Talca pronto sumará a su listado de altas al golero Eryin Sanhueza, de 29 años, quien durante 2025 defendió la portería de Deportes La Serena. Luchó por el lugar con Fabián Cerda, aunque el meta surgido en Audax Italiano se impuso en el duelo ante el ex golero de Universidad Católica.

Publicidad

Publicidad

Eryin Sanhueza se erigió como el portero titular en los granates. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Sanhueza pasará a vestir los colores rojinegros”, informó el portal Primera B Chile, que suele tener certera información de movidas en la Liga de Ascenso. Porque en el fútbol vale más diablo conocido que diablo por conocer, según estimó Durán.

Sobre todo en un puesto tan relevante como el arquero. Con Durán en la dirección técnica de los Papayeros, Sanhueza disputó 36 encuentros. La gran parte en la Primera B, donde totalizó 16 vallas invictas. También dejó una vez el arco invicto con el DT en el cuadro serenense por la categoría principal.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras caer en Liguilla: Director deportivo de Cobreloa insulta a periodista y se arma pelea

Así terminó la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso 2025

Rangers terminó la tabla de posiciones de la Primera B 2025 en el 7° lugar. Vale decir, disputó la Liguilla de Ascenso, aunque cayó frente a San Marcos de Arica.