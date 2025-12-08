El DT que tomó las riendas del plantel estelar de Deportes La Serena para el cierre de la temporada fue el argentino Mario Sciacqua, quien luego de la derrota ante Deportes Limache infló el pecho de orgullo. Y fiel a su estilo histriónico, el trasandino montó un show en la sala de prensa.

Allí desplegó toda su energía después de que el cuadro granate mantuviera su cupo en la máxima categoría del fútbol chileno. “Somos un equipo humilde y garrotero, que metía y metía. El señor me decía ‘en algún momento tienes que jugar. Sí, tienes razón, boludos no somos.”, manifestó Sciacqua.

“Juega Messi en Argentina cómo no me va a gustar que jueguen bien los jugadores. Pero sabía que había que meter garrote. Los jugadores dejaron la piel, en otro momento pierden 3-0. Dejaron la vida por La Serena. Y en el partido de Palestino, iban 70 minutos, hay un penal, no sé qué pasa y nos hacen tres goles”, agregó el ex DT de San Luis de Quillota.

Mario Sciacqua sabe que es difícil que continúe en La Serena. (Raul Zamora/Photosport).

Agregó que “tuve que laburar en la semana y no estoy en la cancha. Y lo repito: estoy orgulloso de estos jugadores. Más conciencia tomarán el lunes cuando agarren los periódicos y vean dónde van a relatar el año que viene. Primera división, primera división muchachos”. Ahí ya estaba desatado.

Mario Sciacqua, el DT que se va de La Serena orgulloso de seguir en primera

Mario Sciacqua piensa que debe sacar pecho por haber mantenido a La Serena en la máxima categoría chilena, pues fue el DT que reemplazó a Cristian Paulucci cuando el equipo parecía no ir a ninguna parte. Aunque en rigor, gran parte de la salvación se debió a Jeisson Vargas, la figura del equipo.

Sobre todo por ese doblete en el estadio Tierra de Campeones ante Deportes Iquique, que a la postre descendió. “Lo viví en Argentina, estás al borde del precipicio, te tiran una soga y te dejan adentro. Vamos La Serena, carajo, disfrútenlo, van a seguir en primera división”, manifestó Sciacqua.

“Vinimos para estar en primera división. Van a seguir viejo, con respeto lo digo, chau”, expuso el trasandino, quien muy probablemente no continuará como DT de los Papayeros para 2026 en un año donde se vislumbran importantes cambios en la interna granate. Sumó dos triunfos, dos empates y cinco derrotas. Aunque una de esas caídas fue estrepitosa ante Deportes Limache, era por la Copa Chile.

Deportes La Serena zafó por poco de perder la categoría en la Liga de Primera, pues quedó en zona riesgosa de la tabla de posiciones al cabo de las 30 fechas.

