Polémica en Copa Chile: Los 3 argumentos de Deportes Limache que destruyen la acusación de La Serena

Una nueva polémica se debate en el fútbol nacional. Lo que ahora tiene directa relación con la semifinal de Copa Chile donde Deportes Limache eliminó a La Serena por un global de 8-1.

Es que desde el cuadro papayero ahora reclamaron por el duelo de revancha que se disputó en el Estadio La Portada y que terminó a favor del “Tómate Mecánico” por 6-1. Según el cuadro granate su rival no sumó los minutos exigidos por la regla del sub 23.

Incluso se apuntó al volante de la Roja, Agustín Arce, que tras su participación en el Mundial Sub 20 fue citado al amistoso que se disputó entre Chile y Perú. Lo que implica una falta al reglamento del torneo, en específico del artículo 31.

“Limache sólo sumó 113 minutos, cuando las bases del torneo estipulan 130 minutos de jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2002″, enfatizó el reclamo de La Serena. Acusación que ahora busca concretarse en los escritorios de la ANFP para así disputar la final del torneo ante Huachipato.

Limache responde a acusación de La Serena

Ante esto, vino la respuesta de Deportes Limache ya que se pone en duda su participación en la mencionada definición de Copa Chile. Esto debido a que el Tribunal de Disciplina acogió la denuncia de La Serena.

“Deportes Limache cumplió a cabalidad con las bases del torneo. El jugador Agustín Arce se encuentra avalada por la Gerencia de Ligas de la ANFP”, fue el primer argumento.

Luego se apuntó a que “jamás ha existido el ánimo de burlar la normativa”. Por lo que se hizo consulta con el organismos rector del fútbol chileno sobre la situación del jugador mencionado.

Finalmente, el tercer argumento fue que se apunte a Arce, que pertenece a Universidad de Chile y está a préstamo en Limache. “Nuestra institución cuenta con más jugadores que pueden cumplir con el minutase reglamentario”, aseguraron.