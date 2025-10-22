No hay paz en el fútbol chileno. Una vez más se declaró la guerra entre los clubes de la Segunda División Profesional y el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), y todo con miras al desarrollo de la temporada 2026.

Recordemos que a comienzos de año, el ente gremial se llamó a paro por la intención de los equipos de poner un límite de edad a la tercera categoría de nuestro balompié, algo que tras largas negociaciones se echó pie atrás, pero dejó secuelas.

Desde la Segunda División, varios clubes se declararon inviables por problemas económicos, acusando al Sifup por provocar estos descalabros. Y en un nuevo capítulo de este conflicto, con miras al próximo campeonato, otra vez se declaran en guerra.

La nueva guerra entre Segunda División y el Sifup

Resulta que los 13 clubes de la categoría entregaron a la ANFP y al sindicato su propuesta de torneo para el 2026, la cual consta de una fase regular de dos ruedas más una etapa final en formato de playoffs, punto al cual desde la representación de futbolistas rechazan categóricamente, según afirman.

“Esta propuesta, enfocada en darle mayor continuidad al campeonato y en un formato con más incentivos deportivos, buscaba asegurar la viabilidad y subsistencia de clubes con identidad y arraigo, evitando la posible desaparición de instituciones fundamentales para el fútbol nacional“, afirmaron los equipos.

Ante este emplazamiento desde la Segunda División, el Sifup emitió un comunicado donde acusa directamente a los clubes de “difundir fake news”, y agrega que “los clubes usan esta herramienta para desinformar, generando un daño relevante a nuestra industria”.

“Debemos desmentir categóricamente que nos hayamos opuesto a una propuesta de campeonato. En la reunión no se presentó ninguna proposición formal al respecto”, afirman desde la entidad que ahora preside el ex arquero Luis Marín. La guerra se desató.

¿Cuándo finaliza la temporada 2025?

Si bien desde la ANFP no hay en sus canales oficiales información al respecto, desde los clubes de Segunda División tienen conocimiento que la última fecha se disputará el fin de semana del sábado 29 y domingo 30 de noviembre.