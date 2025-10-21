Novedades en el fútbol chileno. Durante horas de esta tarde, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) confirmó la salida de su presidente, Gamadiel García.

El líder del organismo que lucha por los derechos de los jugadores había estado en la polémica en las últimas semanas. Es que la incierta continuidad de la Segunda División apuntó todo sus dardos contra el Sifup.

En un extenso comunicado, el sindicato de futbolistas aclaró que las razones de la salida de Gamagol no pasaron por dicha polémica, sino por otra oferta laboral de prestigioso país en materia de fútbol.

El nuevo destino de Gamadiel García tras el Sifup

Gamadiel García ya no corre más como presidente del Sifup y deja Chile tras su extenso mandato con los futbolistas. ¿Su nuevo destino? Europa, donde lo espera su próximo cargo.

Gamadiel García parte a Europa /Photosport

“Gamadiel García dejará de integrar nuestro directorio a contar del 31 de diciembre de 2025, para asumir nuevas funciones en la plana ejecutiva de FIFPRO Internacional, en Holanda”, informó el Sifup.

En ese sentido, en el sindicato de futbolistas que tendrá a Luis Marín como nuevo mandatario avisaron que “por razones administrativas, la sucesión de cargos se hace efectiva desde hoy”.

“Hasta su última día en el sindicato, Gamadiel continuará desempeñándose como secretario”, cerraron, en lo que fue un sacudón para la gestión que por años tuvo al ex U de Chile a cargo.