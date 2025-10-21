Jorge Garcés es uno de los personajes más queridos del fútbol chileno dentro y fuera de la cancha. Sus declaraciones siempre son tema y esta vez abrió su corazón dejando la grande en un panel femenino.

Durante su participación en el programa “Máximas”, de TNT Sports, el DT campeón con Santiago Wanderers en 2001 hizo una particular confesión sobre su corazón, sacando chapa de galán.

Ahí, sorprendió a las conductoras presentes tras destapar un antiguo romance con popular actriz del medio chileno. Argentina de nacimiento, pero chilena de corazón, Peineta recordó con cariño a su ex pareja.

Jorge Garcés y el romanticismo en su relación

Con total sinceridad, Jorge Garcés recordó los mejores momentos de su antiguo romance con la actriz Cristina Tocco. La trasandina nacionalizada chilena ha sido ícono en la TV chilena.

“Tuve una relación con una mujer muy linda toda, no solo físicamente , eso no es lo mas importante. Todos hablaron mucho de esa relacion, era Cristina Tocco, ella era el amor de todos los chilenos prácticamente”, dijo, elogiando a su ex.

Fue ahí que el popular entrenador chileno recordó cuando la actriz hizo público el noviazgo. Peineta se tomó con humor el hecho, ya que “ella lo dijo en algún momento”.

“La reté, habló de otras cosas más personales, jajajá, pero Cristina es una mujer no de la belleza que ven los hombres, sino la de ella, íntegra. Una gran mujer”, cerró el romántico Jorge Garcés.