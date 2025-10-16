Han pasado 10 años desde la muerte de Eduardo Bonvallet. Su recuerdo es imborrable en el fútbol chileno, sobre todo para quienes lo conocieron como Jorge “Peineta” Garcés.

Bonvallet tuvo una importante carrera como jugador, donde pasó por Universidad de Chile, Universidad Católica y Fort Lauderdale Strikers de Estados Unidos, entre otros. Con La Roja jugó la Copa del Mundo de 1982 y fue subcampeón de América en 1979.

El recuerdo de Garcés por Bonvallet

Jorge Garcés fue cercano con Eduardo Bonvallet, por lo que a pesar del paso de los años, aún le duele la partida de su amigo. El Gurú se quitó la vida el 18 de septiembre de 2015.

“Cuando supe lo de Bonvallet lloré toda una noche. No lo podía creer, fue muy duro. Me hubiese gustado conversar con él días previos, a lo mejor hubiese podido hacer algo, pero yo estaba en Viña, él estaba en Santiago. Nos hablábamos”, indicó Garcés en Máximas de TNT Sports.

Además de su carrera como jugador, Eduardo Bonvallet también se destacó en su paso por los medios de comunicación. Lideró exitosos programas, siempre con un estilo muy apasionado a la hora de analizar los encuentros del fútbol chileno y La Roja.

“Un mes antes más o menos estuvimos almorzando en el Parque Arauco, conversando de fútbol. Me encantaba hablar con él, me encantaba. Lo felicitaba cada vez que tenía sus programas, que le pegaba patadas a las fichas. A algunos no les gustaba por su forma, pero el fondo era la verdad. El fondo es una cosa y la forma es otra”, reflexionó Garcés.

Jorge Garcés y Eduardo Bonvallet jugaron juntos en Universidad Católica en 1982. Ahí formaron una relación de amistad que perduró más allá de los años y la distancia. Si bien el Gurú ya no está de forma física, el Peineta lo sigue llevando consigo con mucho cariño.