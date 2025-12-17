Hace 19 años se produjo un momento icónico en el fútbol chileno, cuando O’Higgins y Audax Italiano jugaron la semifinal del torneo de Clausura 2006.

Los itálicos pasaron a la final ante Colo Colo con mucha polémica, porque Rubén Selmán anuló goles del elenco local que le daban la opción de ir a alargue y provocaron la furia del DT celeste en ese entonces, Jorge Garcés. Incluso se hizo meme para siempre con el “ándate a la ctm…”.

El portero de Audax en ese momento era Nicolás Peric, hoy panelista de ESPN. En el canal invitaron al técnico a conversar de fútbol y recordó ese encuentro, señalando que luego supo que el partido estaba arreglado.

El enojo de Peric con Garcés

Nico Peric se molestó con Garcés por señalar que ese encuentro estaba amañado y se produjo un tenso diálogo en vivo entre ambos.

Nicolás Peric: “No me acuerdo de nada Jorge, yo no reconocí nada. Me acuerdo del tiro libre y después el resto no me acuerdo la otra jugada, de Olea, no me acuerdo. Te digo la verdad. No es porque no quiera”.

Publicidad

Publicidad

Jorge Garcés: Ya no importa, no importa Nico.

NP: Tampoco quiero que tú vengas acá y digas que el equipo no merecía ganar, tú dices que el partido estaba arreglado y yo me jugué la vida, igual que tú. Cada uno defiende lo suyo, Jorge. Entonces después de 19 años decir que el partido estaba arreglado, me parece que nada que ver. Nosotros te llamamos para hacer algo más entretenido y tú estás juzgando todo Jorge. No tiene mucho sentido

JG: Me llaman ustedes para recordar la fecha, yo estoy recordando el partido

NP: Exacto, para pasarlo bien, estás juzgando a 11 jugadores que estaban al frente. No me parece. No es para buscar culpables, una persona que no está (por Selman, que falleció).

JG: No busco culpables. Te digo las cosas que sucedieron.

NP: Pero dices que te dijeron quién tenía que pasar. Puedes tener aprehensiones. Yo no me acuerdo. No estoy para aseverar ni desmentir nada.

Publicidad

Publicidad

JG: Tú dices no me acuerdo. Yo sí me acuerdo

NP: Perfecto. Pero no tengo por qué darte la razón porque tú si te acuerdas.

JG: No lo digo para encararte, menos contigo. Sólo lo recuerdo, porque han mostrado imágenes.

NP: Perfecto, es tu percepción, la mía es otra. Audax tenía buen equipo, queríamos clasificar y lo hicimos. Los jugadores son sagrados, no se tocan, no tienen idea.

JG: Bien, ¿pero cómo salieron en la fase regular ustedes?

NP: No me acuerdo, ya te dije que no tengo idea.

JG: De nada

NP: No me acuerdo, era con playoffs.

JG: Nosotros salimos primeros, ustedes octavos. Ganaron y felicitaciones. Pero la cosa es como comento yo. Si no te acuerdas, bien

NP: No me gusta que digas que estaba arreglado. Yo me metí a la cancha sin saber que estaba arreglado. Juego porque era profesional.

Publicidad

Publicidad

JG: Perfecto Nico, ni tú ni yo sabías que estaba arreglado. Lo supe después. Nada más.