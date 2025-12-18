Uno de los jugadores que supo dejar huella a su manera en Colo Colo, fue Felipe Flores. El delantero hizo una reflexión sobre su paso por Macul, donde además dejó una inesperada confesión.

FF17 fue formado en los Albos, donde logró dar tres vueltas olímpicas. Anotó el gol del título en la anhelada estrella 30 y además, le convirtió a Universidad de Chile en el último minuto en un Superclásico. Con estos hitos, supo ganarse el cariño de los hinchas.

¿Felipe Flores a la U o la UC?

Felipe Flores conversó con Grítalo América de Radio ADN, donde habló de lo que fue su paso por Colo Colo. El delantero se impregnó de los colores en Macul y vivió más de alguna polémica con Universidad de Chile y Universidad Católica. Pese a lo anterior, cree que no es lo adecuado.

“Tengo compañeros que están empezando, que les está yendo muy bien, y yo les digo que no se identifiquen tanto con un club, porque después se te cierran las puertas. A mí me pasó eso“, comenzó explicando FF17.

“Yo siempre defendí a Colo Colo, dentro de la cancha y fuera de ella. Me peleaba con todos por el club. Fui tan identificado con Colo Colo que a lo mejor en la vereda de enfrente, Católica o la U, no tenían ninguna posibilidad de hablarme (…) Nunca me llegó una oferta de Católica o de la U. Yo me imagino que no me tenían en sus planes para no tener problemas con sus hinchas”, reflexionó.

En la actualidad, Felipe Flores tiene 38 años y jugó la última temporada en San Luis de Quillota. Además de su exitoso paso por los Albos, también jugó en Cobreloa, Unión Española, Magallanes, Tijuana y Veracruz de México. Con la experiencia que le dan los años, tiene claro que es mejor no abanderarse demasiado.

Felipe Flores le anotó a U. de Chile en 2013. Imagen: Photosport

“Por eso le aconsejo a mis compañeros que no se identifiquen tanto con un club. Obviamente, tienen que jugarse todo por el equipo que están defendiendo, pero con profesionalismo“, agregó Flores. Incluso, el delantero afirmó que le habría gustado jugar en U. de Chile y U. Católica. Palabras impensadas hace unos años.

“Me hubiese gustado pasar por los tres grandes de Chile. Hoy, que ya estoy cerca del retiro, opino eso. Pero cuando era jugador de Colo Colo, te hubiese dicho que no, porque me identificaba solo con Colo Colo. De todas formas, estoy feliz de haber jugado en el club más grande del país“, cerró FF17.

