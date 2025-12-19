Colo Colo resolvió una de sus dudas de este mercado, ya que Brayan Cortés partirá del club y firmará con el Puebla de México. De esta manera, no volverá a Macul.

Los Albos tienen un 2026 algo inquietante por delante. Como el club tuvo una pésima temporada en el año del centenario, no jugará ninguna copa internacional. Esto significa que los recursos serán limitados, por lo que hay que moverse con inteligencia en el mercado.

La salida de Brayan Cortés

Una de las situaciones que debía analizar Colo Colo, es la de Brayan Cortés. Luego de estar a préstamo en Peñarol, el Manya decidió no comprar al arquero. El iquiqueño es uno de los sueldos más altos del club y su deseo era seguir en el extranjero. Los Albos decidieron resolver ambas inquietudes.

Para palear los gastos del equipo y no dejar a un jugador descontento en el plantel, desde Macul ya cruzan papeleo para que Cortés sea nuevo jugador del Puebla de México. De acuerdo a la información de Radio ADN, las negociaciones están bien avanzadas y solo falta la firma.

Brayan Cortés si bien fue titular en Peñarol, estos no se convencieron de fichar al chileno. De todas maneras, el Indio podrá mantenerse en el extranjero gracias a la oferta de los Camoteros. De esta manera, vivirá su segunda aventura fuera de la Liga de Primera.

Puebla es un equipo tradicional en México, donde han militado chilenos como Jorge “Mortero” Aravena, Cristian Montecinos, Ignacio Quinteros y Francisco Arrué, entre otros. Actualmente, en su plantel se encuentran los nacionales Nicolás Díaz y Ángelo Araos. Claro que no vienen de hacer una buena campaña y fueron últimos en el Apertura con 12 puntos.

Brayan Cortés jugó 21 partidos en Peñarol. Imagen: Instagram

Sin Brayan Cortés, Colo Colo tendrá que resolver qué hará con sus arqueros. Fernando de Paul y Eduardo Villanueva son las principales cartas, aunque de todas maneras irían por otro nombre. Esteban Andrada, meta del Monterrey, interesa en Macul.