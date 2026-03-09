Universidad de Chile vuelve a reclamar contra los arbitrajes del fútbol chileno. Ahora el elenco dirigido por Francisco Meneghini criticó duramente a José Cabero por la mano no cobrara en los descuentos y que pudo marcar el marcador en el duelo ante Universidad de Concepción.

El “Campanil” abrió el marcador con el tanto de Daniel Barrea en el 38’. Pero en el complemento Eduardo Vargas puso el 1-1 con certero cabezazo en el minuto 55’. El tema es que en el cierre del partido, Pablo Parra tocó el balón con la mano. Lo que desató los reclamos de todo la hinchada azul por el evidente contacto.

Pese a los reclamos, José Cabero desestimó la mano penal y siguió con el partido. Lo que desató el primer cuestionamiento dentro de la cancha del plantel azul. “Es una mano clara. Me dijo Cabero que era una jugada fortuita. Pero en otros partidos la han cobrado. Lamentablemente salimos perjudicados por eso”, reclamó Gabriel Castellón a Redgol.

Tras ello, también acusó el error arbitral el entrenador azul Francisco Meneghini. Incluso apuntó a otro error de Cabero que perjudicó por doble a la U. “Sí vi la última jugada. Fue penal. Lo vio todo el estadio. Después hay un pase de un defensor al área chica. Era al menos un tiro libre para nosotros”, complementó el todavía DT del Bulla.

Azul Azul reclama contra por penal no cobrado a la U

El tema es que está última jugada fue la que rebasó el vaso. A tal punto que la dirigencia de Azul Azul, liderada por el aún Presidente Michael Clark junto al Gerente Deportivo Manuel Mayo fueron a encarar a la comisión de árbitros que dirige Roberto Tobar.

La mano de Pablo Parra y que todo el Estadio Nacional reclamó penal

Lo que fue alertado por la transmisión de TNT Sports donde entregaron detalles sobre el cruce que se registró en los pasillos del Estadio Nacional. “Esta jugada casi siempre es considerada penal”, alertó Aldo Schiappacasse.

Pero luego se enfocó en lo que ocurrió entre la dirigencia y Tobar. “Como no es el primer partido que termina así para los azules, va a significar una larga explicación. Nos dicen que hubo más de un diálogo, más de un enfrentamiento en la parte baja”, confirmó Aldo Schiappacasse en el cierre de la transmisión oficial.

Por lo que ahora resta escuchar la revelación del audio del VAR para conocer qué fue lo que interpretó Cabero y Juan Sepúlveda en la cabina de revisión de las polémicas jugadas.

