Lejos de las críticas hacia el actual nivel deportivo, en Universidad de Chile quedaron furiosos con el desempeño del árbitro José Cabero en el empate con Universidad de Concepción, pero particularmente por una jugada que pudo cambiar todo.

Sobre el final del encuentro, una pelota aérea dentro del área del “Campanil” pegó en la mano de Pablo Parra. Todos los futbolistas azules reclamaron penal. Pero ni el juez central ni desde el VAR hicieron caso al pedido de todos en el Estadio Nacional.

Luego del encuentro, quien sacó la voz por el plantel de la U fue Gabriel Castellón. El arquero se fue en picada contra el arbitraje y afirmó que el equipo se sintió “perjudicado” por el desempeño y criterio de Cabero en Ñuñoa.

“La verdad que para mí es una mano clara, en otros partidos se ha cobrado esa mano“, fue lo primero que señaló el meta porteño, para luego advertir que “yo le dije a Cabero por qué no la cobró” y revelar la respuesta del árbitro.

“Le dije que por qué no la cobró, me dice que no porque es una jugada fortuita, pero yo le digo que en otros partidos la han cobrado, entonces creo que el criterio debiese ser siempre igual“, añade Castellón, que no quedó allí en su queja.

“Si estas manos las cobran en otros partidos, en este partido deberían haberla cobrado y lamentablemente salimos perjudicados por eso”, finalizó el arquero de la U, que se sumó a los reclamos desde Azul Azul por lo que ocurrió en el Nacional.

¿Cuándo juegan los azules?

Por la séptima jornada en Liga de Primera, Universidad de Chile visitará al campeón Coquimbo Unido en el Estadio “Francisco Sánchez Rumoroso”, este sábado 14 de marzo desde las 18:00 horas.

