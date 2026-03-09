Luego del pitazo final que confirmaba el empate de Universidad de Chile por 1-1 ante Universidad de Concepción, los más de 20 mil hinchas presentes en el Estadio Nacional exigieron la salida del entrenador Francisco Meneghini.

Con abucheos e insultos durante el entretiempo y tras el cotejo, el grueso de la afición azul cantó a todo pulmón “¡Oh… Paqui ya se va… Ya se va… Ya se va… Paqui ya se va…!“. Una situación que hiere el orgullo del DT argentino.

Ante este pedido popular de los hinchas de la U, Meneghini debió enfrentar a la prensa que le consultó directamente por si peligra su continuidad en la institución, instancia en la que repitió su libreto de que con trabajo se saldrá de la crisis.

“No es mucho lo que se puede decir al respecto. Entiendo perfectamente la molestia porque no les gusta lo que están viendo y los resultados no son positivos, pero yo confío en el plantel, confío en el trabajo y que podemos revertir esta situación, empezando por el duelo ante Coquimbo”, señaló el DT.

Ante la insistencia de la prensa, especialmente partidaria, por una respuesta a los hinchas de la U, Meneghini agregó que “está el malestar de la gente y así lo hace saber, pero el segundo tiempo me gustó lo que hizo el equipo y confío en que podamos mostrar una mejor cara, competir bien y ganar”.

“Lo que se hizo en la parte final me da confianza en la reacción de los jugadores después de hacer un primer tiempo que no fue para nada bueno, en eso me apoyo y lo que veo en la semana. Confío que ante Coquimbo se va a ver nuestra mejor versión”, finalizó “Paqui”.

¿Cuándo juegan los azules?

Por la séptima jornada en Liga de Primera, Universidad de Chile visitará al campeón Coquimbo Unido en el Estadio “Francisco Sánchez Rumoroso”, este sábado 14 de marzo desde las 18:00 horas.

