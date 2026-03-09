La relación entre los hinchas de Universidad de Chile con su entrenador Francisco Meneghini está en su peor momento. Tras la temprana eliminación en Copa Sudamericana, el Estadio Nacional aparecía como escenario para conocer “la voz del pueblo”.

Esta se escuchó con fuerza. Durante el encuentro ante Universidad de Concepción, se escucharon pifias para los futbolistas por el juego que mostraba el equipo, y en el entretiempo, “Paqui” fue blanco directo de abucheos e insultos.

En medio de este tenso panorama para Meneghini, por los pasillos del coliseo de Ñuñoa sorprendió la presencia de un entrenador argentino que está cesante. Justo, cuando se mencionan nombres para un reemplazo si llega a irse de la U.

ver también “Lo agradezco, pero no”: César Vaccia rechaza opción de reemplazar a Meneghini en U. de Chile

El DT que apareció en el Nacional para ver a la U de Chile

Las cámaras de RedGol pudieron captar por la entrada hacia la tribuna Bajo Marquesina del recinto a Juan Manuel Azconzábal, argentino de 51 años, que tuviera pasado por Deportes Antofagasta y O’Higgins en el fútbol chileno.

El “Vasco” se vio sorprendido cuando se le abordó y se dio un tiempo para hablar del motivo de su ida al juego de la U. “Mirar fútbol es mi pasión, vengo con mi hijo más chico y un amigo. (Estoy) Expectante por mirar, aprender y sacar conclusiones”, expresó.

La presencia de Azconzábal no es nueva, ya estuvo presente hace unas semanas en La Cisterna, para el empate sin goles de los azules con Palestino, en una práctica muy habitual entre los técnicos sin trabajo, de aparecer en las tribunas cuando sus colegas son cuestionados.

Publicidad

Publicidad

Juan Manuel Azconzábal presente en el Estadio Nacional para ver a U de Chile ante U de Concepción (RedGol)

En síntesis

Francisco Meneghini recibió abucheos e insultos de la hinchada azul frente a Universidad de Concepción.

recibió abucheos e insultos de la hinchada azul frente a Universidad de Concepción. Juan Manuel Azconzábal fue captado en el Estadio Nacional viendo el juego de la U.

fue captado en el Estadio Nacional viendo el juego de la U. Eliminación de Copa Sudamericana detonó la crisis actual entre los fanáticos y el cuerpo técnico universitario.

¿Cuándo es su próximo juego?

Por la séptima jornada en Liga de Primera, Universidad de Chile visitará al campeón Coquimbo Unido en el Estadio “Francisco Sánchez Rumoroso”, este sábado 14 de marzo desde las 18:00 horas.

Publicidad