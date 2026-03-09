Universidad de Chile pasa por un momento delicado ante los malos resultados. La paciencia con Francisco Meneghini se va acabando y comienzan a sonar otros nombres. Jorge Garcés habló de la situación.

Luego del buen paso de Gustavo Álvarez, Meneghini asumió en su reemplazo y no ha logrado llenar el vacío que dejó su antecesor. Mientras en el 2025 llegaron a la semifinal de la Copa Sudamericana, en este año quedaron eliminados en primera ronda contra Palestino.

La opción de Peineta Garcés

Las críticas hacia la gestión de Francisco Meneghini no han demorado en llegar. Uno de los mayores cuestionamientos que se le hace, es su poca “experiencia” antes de arribar a un club de la envergadura de Universidad de Chile. De hecho, Paqui no registra títulos en su carrera.

ver también Insólito: El tiempo que Octavio Rivero estará afuera en U de Chile si decide operarse

Uno que sí sabe de vueltas olímpicas es Jorge Garcés. El popular Peineta cuestionó con la facilidad que llegan técnicos extranjeros sin muchos méritos a los Azules o a Colo Colo, mientras con los entrenadores chilenos hay otra vara según su percepción.

“¿Por qué se le exige tanto a los técnicos chilenos? Han llegado técnicos a Colo Colo y la U sin currículum, sin haber ganado absolutamente nada“, indicó Garcés a Bolavip.

Meneghini no tiene ningún título en su carrera como DT. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

Jorge Garcés si bien no ha tenido mucha fortuna en el último tiempo, cuenta con una exitosa trayectoria con grandes campañas en Osorno, Cobreloa, Santiago Wanderers y O’Higgins, entre otros, además de dirigir a la selección chilena. Pese a su buen currículum, prefiere no autopostularse a Universidad de Chile.

“No doy nombres porque no me corresponde postular a ningún colega. Y claramente mi opinión no vale para una decisión de alguna dirigencia… Menos dar mi nombre; postularse sería generar anticuerpos en nuestro país“, cerró el elegante Peineta Garcés.

En resumen:

Universidad de Chile quedó eliminada ante Palestino en la primera ronda de la Copa Sudamericana .

quedó eliminada ante en la primera ronda de la . Francisco Meneghini no registra títulos en su carrera profesional como director técnico.

no registra títulos en su carrera profesional como director técnico. Jorge Garcés cuestionó la llegada de técnicos extranjeros sin currículum a Colo Colo y la U.

Publicidad