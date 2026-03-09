Matías Fernández disfruta de su vida luego de colgar los botines, aunque siempre hay un espacio para hablar de Colo Colo. Ahí, el ex volante abordó la opción de volver a Macul.

“El 14 de los blancos” marcó a toda una generación con sus golazos de tiro libre y rabonas que hacían pasar de largo a cuánto rival se cruzaba. Ilusionó a los hinchas albos con volver a tocar el cielo de América, pero cayeron en una apretada final de la Copa Sudamericana ante Pachuca.

El nuevo Matías Fernández

Matías Fernández se retiró del fútbol en el año 2022 jugando por Deportes La Serena. Desde entonces, si bien se ha mantenido alejado del foco mediático, asegura que no deja de lado a sus grandes amores: Colo Colo y la selección chilena.

“No estoy analizando mucho el fútbol. Veo a Colo Colo como un hincha, veo a la selección como un hincha, pero no estoy para analizar“, indicó Matigol a Radio Cooperativa. A pesar de lo anterior, el mejor jugador de América en 2006 sacó su título de DT, por lo que se ilusiona con entrenar en las divisiones menores.

“Me gusta la formación. Hice el curso de entrenador y me gusta. Tenemos escuelas de fútbol y a lo mejor más adelante empezar en la formación puede ser una linda etapa”, explicó Fernández.

Luego de su exitosa primera etapa en Colo Colo, Fernández regresó a Macul en 2020 y no le fue bien. Pese a esto, su relación de amor con el club y los hinchas no se resintieron en lo más mínimo. Por esto, se muestra abierto a volver a Pedrero, aunque esta vez como técnico en el fútbol formativo.

“Me han invitado a varios lugares, así que cada vez que puedo aportar trato de hacerlo. Uno está abierto para poder aportar lo que uno pueda entregar con su experiencia, así que espero que si se abren instancias, uno está a disposición“, cerró Matías Ariel Fernández.