Colo Colo parecía olvidarse de los fantasmas, pero el golpe en el Superclásico revivió todas las peores críticas para Fernando Ortiz y su plantel. Y es que el hincha tiene muchas dudas con este equipo y su funcionamiento.

Uno de los temas que genera inquietud entre la fanaticada alba tiene que ver con los refuerzos. Dos de ellos, Matías Fernández y Javier Méndez, no son considerados por el DT. ¿Y qué pasó con ellos?

En Radio ADN, Gonzalo Fierro analizó el panorama de ambos defensores. “Fernández era una buena alternativa en Colo Colo, porque Isla no había renovado, Jeyson Rojas había sido cuestionado y volvía de un préstamo. Era una buena apuesta”, partió diciendo.

“No ha sumado minutos y eso es porque quizás el rendimiento que ha tenido tanto en los entrenamientos no ha dejado satisfecho al técnico. Ahora tiene que esperar y, cuando le toque la oportunidad, tendrá que demostrar, porque en Colo Colo el margen es muy pequeño”, advirtió.

Los refuerzos Matías Fernández y Javier Méndez no han podido ganarse su lugar en Colo Colo | Photosport

Fuerte aviso para los refuerzos cortados en Colo Colo

En el caso de Javier Méndez, declaró que “cuando llegan extranjeros al país y también a equipos grandes, se espera que puedan rendir desde el comienzo. Llegó a reemplazar una línea que, después de que se fue Falcón, quedó en duda y sin jerarquía. Claramente venía a reforzar eso”.

“Todos pensaban que con los dos uruguayos Colo Colo iba a mejorar, pero no ha sido así y a los extranjeros se les pide el doble. En este caso, no ha tenido la oportunidad de demostrar”, avisó también Gonzalo Fierro.