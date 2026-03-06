El chileno Gabriel Suazo vuelve a estar bajo la lupa en España. El Diario de Sevilla publicó un duro análisis sobre el presente del lateral en el Sevilla, donde incluso advierten que podría perder su titularidad.

Según el medio andaluz, el nivel del formado en Colo Colo ha bajado considerablemente en las últimas semanas. Esta situación generó preocupación en el equipo dirigido por Matías Almeyda.

“El internacional chileno ha bajado el nivel desde su lesión y está dejando un rendimiento incierto en los últimos partidos”, señalaron desde el periódico sobre el presente del seleccionado nacional.

Las críticas también apuntaron a su actuación en el reciente derbi ante el Real Betis. “En el derbi tampoco estuvo acertado. Cometió hasta nueve pérdidas de balón y fue amonestado a los diez minutos, sin aportar apenas nada en ataque”.

Gabriel Suazo fue duramente criticado tras su mal partido en el derbi sevillano

Suazo sería reemplazado por canterano

“El club es consciente de la importancia del canterano Joaquín “Oso” Martínez y ya mantiene conversaciones con sus agentes para cerrar su renovación. Ante el Rayo Vallecano será titular debido a la sanción de Suazo”, comentó el medio de comunicación sevillano.

Además, recordaron las palabras del propio técnico argentino sobre la competencia en ese puesto. “El técnico fue cuestionado sobre este tema antes del partido contra el Girona FC y dejó claro que Oso no era titular, que nadie hablaba del canterano antes de su irrupción en diciembre y que Suazo seguía ocupando el puesto por su ‘experiencia y condición de jugador de selección’”, finalizó.

Por ahora, el presente del lateral chileno sigue siendo tema en España. Mientras el club analiza alternativas en la banda izquierda, el nivel de Gabriel Suazo se mantiene bajo en lo que ha sido su regreso tras la lesión.

