En medio de su actual presente futbolístico en Boca Juniors, el volante chileno Williams Alarcón recibió una pésima noticia, especialmente para sus arcas, luego de conocerse el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en su litigio contra Unión La Calera.

El futbolista surgido en Colo Colo exigía ante el ente jurídico el pago de US$121.509 dólares correspondientes a su traspaso hacia Huracán en el 2023. Sin embargo, según reporta el diario La Tercera, hubo un par de errores que derivaron en la decisión final.

El matutino indica que la defensa de Alarcón cometió errores críticos en los plazos de presentación de la demanda al TAS, y junto con considerar su acción de “extemporánea”, deberá pagar los costos del juicio y una indemnización a La Calera.

El duro golpe que recibe Alarcón en el TAS “gracias” a La Calera

Si bien la representación del futbolista elevó su reclamo al Tribunal en agosto del 2025, ésta no presentó a tiempo su demanda formal ante el árbitro único designado para el asunto, Roger Rubio, lo que se sumó la oposición de la defensa cementera para otorgar un nuevo plazo.

Por su parte desde La Calera, a través del abogado Óscar Fuentes, acusan que Alarcón no les pagó el 10 por ciento de los derechos de propiedad tras su venta desde Huracán a Boca, que pagó por el chileno más de US$4.9 millones de dólares.

Con el fallo del TAS a su favor, el matutino advierte que desde el club nacional estudian la opción de realizar demandas civiles y penales contra el jugador y su agente, de la empresa de representación AIM Fútbol, en busca de recibir en sus arcas poco más de US$490 mil dólares.

Williams Alarcón jugó por Unión La Calera entre 2021 y 2023 (Photosport)

