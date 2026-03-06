La necesidad manda. Luego de la derrota como local en el Superclásico, la presión vuelve a ser alta en Colo Colo y en especial para el técnico Fernando Ortiz, de cara al duelo de este sábado por Liga de Primera, donde visita al Audax Italiano.

Para ello, el estratega argentino entregó su convocatoria de 20 futbolistas para el duelo en el sintético de La Florida, donde entre las principales novedades está la ratificación de una sensible baja, además de una polémica presencia en el plantel.

Los citados de Colo Colo para visitar a Audax Italiano

Son varias las novedades. La primera de ellas será en la portería, donde se destaca el regreso de Eduardo Villanueva a las citaciones, en lugar de Gabriel Maureira para ser el suplente del capitán Fernando De Paul que seguirá como titular.

Entre los defensas de Colo Colo sorprende la presencia del lateral Cristián Riquelme, quien no sufrió sanción deportiva de parte del club tras involucrarse en una escándalo dentro de su condominio. Por el contrario, el refuerzo Matías Fernández Cordero no está en la lista.

Otra figura que no está en la citación es el argentino Claudio Aquino, quien no pudo recuperarse de la lesión que sufrió durante el Superclásico y su lugar en la nómina lo tomará el canterano Vicente Martínez. En el resto, no hay novedades.

La lista de convocados del “Tano” Ortiz

ARQUEROS

Fernando De Paul

Eduardo Villanueva

DEFENSAS

Jeyson Rojas

Jonathan Villagra

Joaquín Sosa

Diego Ulloa

Javier Méndez

Erick Wiemberg

Cristian Riquelme

VOLANTES

Arturo Vidal

Tomás Alarcón

Víctor Felipe Méndez

Vicente Martínez

Álvaro Madrid

DELANTEROS

Leandro Hernández

Francisco Marchant

Lautaro Pastrán

Maximiliano Romero

Yastin Cuevas

Javier Correa

En síntesis

¿Cuándo juegan los albos?

Por la jornada 6 en Liga de Primera, el Cacique visitará al Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida, este sábado 7 de marzo desde las 18:00 horas.