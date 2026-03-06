Es tendencia:
Citados de Colo Colo ante Audax Italiano: Una sensible baja lidera la lista de Ortiz

De cara a un duelo clave para su futuro, el "Tano" convocó a 20 futbolistas, entre los que está Cristián Riquelme pese al incidente que protagonizó.

Por Alfonso Zúñiga

Colo Colo tiene lista de citación para duelo con Audax Italiano.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTColo Colo tiene lista de citación para duelo con Audax Italiano.

La necesidad manda. Luego de la derrota como local en el Superclásico, la presión vuelve a ser alta en Colo Colo y en especial para el técnico Fernando Ortiz, de cara al duelo de este sábado por Liga de Primera, donde visita al Audax Italiano.

Para ello, el estratega argentino entregó su convocatoria de 20 futbolistas para el duelo en el sintético de La Florida, donde entre las principales novedades está la ratificación de una sensible baja, además de una polémica presencia en el plantel.

Los citados de Colo Colo para visitar a Audax Italiano

Son varias las novedades. La primera de ellas será en la portería, donde se destaca el regreso de Eduardo Villanueva a las citaciones, en lugar de Gabriel Maureira para ser el suplente del capitán Fernando De Paul que seguirá como titular.

Entre los defensas de Colo Colo sorprende la presencia del lateral Cristián Riquelme, quien no sufrió sanción deportiva de parte del club tras involucrarse en una escándalo dentro de su condominio. Por el contrario, el refuerzo Matías Fernández Cordero no está en la lista.

Otra figura que no está en la citación es el argentino Claudio Aquino, quien no pudo recuperarse de la lesión que sufrió durante el Superclásico y su lugar en la nómina lo tomará el canterano Vicente Martínez. En el resto, no hay novedades.

La lista de convocados del “Tano” Ortiz

ARQUEROS

  • Fernando De Paul
  • Eduardo Villanueva

DEFENSAS

  • Jeyson Rojas
  • Jonathan Villagra
  • Joaquín Sosa
  • Diego Ulloa
  • Javier Méndez
  • Erick Wiemberg
  • Cristian Riquelme

VOLANTES

  • Arturo Vidal
  • Tomás Alarcón
  • Víctor Felipe Méndez
  • Vicente Martínez
  • Álvaro Madrid
DELANTEROS

  • Leandro Hernández
  • Francisco Marchant
  • Lautaro Pastrán
  • Maximiliano Romero
  • Yastin Cuevas
  • Javier Correa

En síntesis

  • El técnico Fernando Ortiz convocó 20 jugadores de Colo Colo para el duelo ante Audax Italiano.
  • Claudio Aquino es baja por lesión y Matías Fernández Cordero no fue citado.
  • Eduardo Villanueva regresa a la citación en lugar del portero Gabriel Maureira.
¿Cuándo juegan los albos?

Por la jornada 6 en Liga de Primera, el Cacique visitará al Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida, este sábado 7 de marzo desde las 18:00 horas.

