Liga de Primera

Fernando Ortiz recibe la crítica más fuerte por su formación “ratonil” en Colo Colo: “Este equipo…”

El entrenador de los albos toma muchos cuidados defensivos de cara al partido de este sábado ante Audax Italiano.

Por Carlos Silva Rojas

Fernando Ortiz es criticado por defensivo en Colo Colo.
© PhotosportFernando Ortiz es criticado por defensivo en Colo Colo.

Colo Colo viene de recibir su primer gran golpe el pasado domingo, porque Universidad de Chile le ganó en el estadio Monumental y necesita levantarse en la Liga de Primera.

Los albos pretenden levantarse rápido y tendrá su revancha este sábado, cuando visiten a Audax Italiano en la siempre complicada cancha sintética del estadio Bicentenario de La Florida.

El cuestionado entrenador Fernando Ortiz está nervioso de cara al choque con los itálicos, lo cual quedó en evidencia por el defensivo equipo que pondrá en Colo Colo para la sexta fecha del torneo.

Manuel de Tezanos critica al defensivo equipo de Fernando Ortiz en Colo Colo

El Tano Ortiz planteará un partido de tono defensivo ante Audax, lo cual se prevé por el once titular que eligió, con únicamente dos jugadores de corto ofensivo. Incluso, sin Javier Correa.

El once albo será con Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Álvaro Madrid, Felipe Méndez, Tomás Alarcón; Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero.

La alineación colocolina fue analizada por el periodista Manuel de Tezanos Pinto, quien en radio Agricultura criticó a Ortiz por ser demasiado defensivo en su planteamiento para este sábado.

Fernando Ortiz se llena de críticas. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Yo no entiendo. Siguiendo, incluso, las contradicciones del entrenador y todas las cosas que uno le ha criticado, de capacidad, de planificar los partidos bien, ahora hasta no lo entiendo… Este equipo no tiene lógica, le faltan jugadores, es demasiado defensivo“, dijo el comentarista.

“No sé si está sobre valorando lo que vio de Audax el otro día, que tampoco fue una aplanadora. Te juro que me cuesta entenderlo. Es como que agarre a todos los jugadores defensivos y los mande a la cancha“, cerró De Tezanos.

Colo Colo irá por la victoria este sábado ante Audax Italiano, a partir de las 18:00 horas en La Florida.

En síntesis

  • El entrenador Fernando Ortiz dispondrá una alineación defensiva en Colo Colo contra Audax Italiano.
  • Arturo Vidal será titular en el esquema albo para el partido de este sábado.
  • El encuentro ante Audax Italiano iniciará a las 18:00 horas en el estadio Bicentenario.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera

