Colo Colo viene de recibir un combo que lo dejó grogui. Universidad de Chile le volvió a ganar en el estadio Monumental y los cuestionamientos contra el entrenador Fernando Ortiz reflotaron.

El Tano otra vez está en el ojo del huracán y aquello lo obligó a tomar medidas drásticas. El entrenador albo mueve gran parte del equipo titular para el partido ante Audax Italiano de este sábado.

La determinación más llamativa es que el argentino Javier Correa pierde su puesto en la delantera de Colo Colo, ya que los arietes en La Florida serán Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.

Coca Mendoza apoya suplencia de Javier Correa en Colo Colo

Correa irá a la banca este sábado y dicha situación fue analizada en el micrófono de RedGol por Gabriel Mendoza. El Coca aplaude la decisión del Tano Ortiz con el atacante cordobés, de bajo rendimiento en todo 2026.

“Como que el doble 9 no sirve para Colo Colo, sirve cuando se necesita el resultado. Creo que tenía que sacrificar a uno, pero el centrodelantero al que se le abrieron las puertas del gol es a Romero“, analizó el ex lateral derecho.

“En el clásico se notó que estaban perdidos los dos. Entonces creo que esa era la opción, uno tenía que salir y esa opción la tenía que tomar él (Ortiz) y la tomó para que saliera Correa y así Romero pudiera estar solo en el centro del ataque con dos extremos para que puedan llegar, que es lo lógico“, cerró el tema.

Colo Colo se mide ante Audax Italiano con la obligación de ganar para volver a la pelea en la Liga de Primera.

