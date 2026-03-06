Un partido vital tiene Colo Colo este sábado, porque se mide ante Audax Italiano en La Florida por la Liga de Primera, con la obligación de ganar tras el fuerte traspié del Superclásico.

Los albos vienen de jugar un pésimo partido y ahora les costó caro, puesto que ni se salvaron en el final del encuentro y cayeron por 1-0 ante Universidad de Chile en el estadio Monumental, por lo que vuelve a estar cuestionado el DT Fernando Ortiz.

De cara al compromiso ante los itálico el Tano mueve la pizarra, puesto que vuelve a la criticada línea de 3 defensores que probó en la pretemporada y no le dio resultados, dejando a un fichaje importante sin consideración una vez más.

Javier Méndez sigue sin ser tenido en cuenta en Colo Colo

El cambio de esquema en Colo Colo provoca que Arturo Vidal pase de la mitad de la cancha a la defensa, tal como lo hizo en los duelos de pretemporada jugados en Uruguay ante Olimpia y Alianza Lima.

Esta situación genera incertidumbre, debido a que prefiere sacar de su puesto al King y seguir sin darle chances a Javier Méndez, quien llegó como fichaje desde Peñarol y ha tenido escasas opciones de mostrarse en Colo Colo.

El experimentado zaguero de 31 años apenas ha jugado 10 minutos con la camiseta del cuadro popular, cuando ingresó en el tiempo de agregado en el triunfo por 1-0 ante O’Higgins en Rancagua.

Fernando Ortiz prefiere mover piezas y sacar a jugadores de puesto, justo cuando vuelve a estar cuestionado y Colo Colo tendrá que visitar a la siempre complicada cancha sintético del estadio Bicentenario de La Florida.

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Audax Italiano tras perder el Superclásico 1-0 ante Universidad de Chile.

enfrenta a Audax Italiano tras perder el Superclásico ante Universidad de Chile. El DT Fernando Ortiz utilizará nuevamente una línea de 3 defensores en este encuentro.

utilizará nuevamente una línea de en este encuentro. Arturo Vidal dejará el mediocampo para jugar como defensa en el estadio Bicentenario de La Florida.

