Colo Colo

En Colo Colo aclaran la situación de Claudio Aquino: “No será considerado”

Fernando Ortiz aclaró la situación de Claudio Aquino, quien no estará en el partido de Colo Colo ante Audax Italiano.

Por Javiera García L.

¿Qué pasa con Claudio Aquino? Esto respondieron en Colo Colo

Colo Colo se olvida de la derrota en el Superclásico y se enfoca en su siguiente desafío en la Liga de Primera. Este sábado 7 de marzo, los albos enfrentan a Audax Italiano, donde la misión es volver a los triunfos.

Fernando Ortiz dirigió el último entrenamiento antes de la visita a los itálicos en La Florida y definió la formación titular, donde no aparece Claudio Aquino.

El volante se vio obligado a dejar la cancha durante el segundo tiempo contra U. de Chile por molestias. Durante esta semana, no entrenó con el resto de sus compañeros, aunque desde el Cacique no informaron su diagnóstico.

Ahora, Ortiz aclaró que “Aquino no va a ser considerado. Es similar a lo de Javier Correa en su momento, cuando lo decidí parar para que no aumentara su lesión. Entonces, no estará considerado para competir en la semana que viene para enfrentar al rival de turno acá en casa“.

Claudio Aquino no será considerado para el duelo contra Audax | Photosport

Sin Aquino ni Correa: la formación de Colo Colo contra Audax

Con esta baja, Colo Colo formará ante Audax Italiano con Fernando de Paul; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Diego Ulloa; Álvaro Madrid, Víctor Felipe MéndezLautaro Pastrán; Maximiliano Romero.

El duelo entre albos e itálicos está programado para este sábado 7 de marzo a las 18:00 horas en el Bicentenario de La Florida. En la tabla de posiciones, solo dos puntos los separan. El Cacique está 5° con nueve unidades y el Audax 7° con siete.

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Audax Italiano este sábado 7 de marzo a las 18:00 horas.

El volante Claudio Aquino es baja confirmada para el duelo en La Florida.

El técnico Fernando Ortiz explicó que el volante será cuidado para no empeorar sus molestias físicas.

