El comienzo de la tercera fecha en Primera B enfrentó a un equipo que no sumaba triunfos en la presente temporada como Unión San Felipe, quien recibía a Deportes Antofagasta, quien venía de sumar un triunfo de visita y una derrota en casa.
Más allá del resultado final, lo que destacó en este encuentro fue la pésima labor que realizó el árbitro Rodrigo Farías, cuyos cobros terminaron por inclinar la balanza a favor del local, que sumó su primera victoria del año, tras vencer por 2-0.
San Felipe y Antofagasta abren jornada 3 en Primera B
Una dudosa infracción dentro del área a favor de los aconcagüinos derivó en que el juez central amonestara a Zacarías Abuhadba, quien por doble amonestación se fue de la cancha. Tras cartón, Gonzalo Jara abrió la cuenta al minuto 43 con una cuota de sufrimiento.
Mientras que en el segundo tiempo, el árbitro junto al juez asistente Joaquín Arrué no vieron una clara posición de adelanto de Benjamín Aravena, quien luego habilitó a Patricio Muñoz (63′) para poner el 2-0 definitivo a favor de San Felipe.
Gracias a este triunfo, el equipo que dirige Luis Landeros no sólo sumó su primera victoria de la campaña, sino que sube al sexto puesto en Primera B con cuatro puntos, donde supera a los “Pumas” que caen a la séptima plaza con tres.
Así quedan en la Tabla de Posiciones
Así continúa jugándose la jornada 3 del Ascenso
SÁBADO 7 DE MARZO
- Cobreloa vs. Curicó Unido / 18:00 horas / Estadio Zorros del Desierto de Calama
- Deportes Iquique vs. San Marcos de Arica / 20:30 horas / Estadio Tierra de Campeones
DOMINGO 8 DE MARZO
- Puerto Montt vs. Deportes Recoleta / 18:00 horas / Estadio Chinquihue
- Rangers vs. San Luis de Quillota / 20:30 horas / Estadio Bicentenario Iván Azócar de Talca
LUNES 9 DE MARZO
- Santiago Wanderers vs. Santa Cruz / 18:00 horas / Estadio Elías Figueroa de Valparaíso
- Deportes Copiapó vs. Deportes Temuco / 20:30 horas / Estadio Luis Valenzuela Hermosilla
MARTES 10 DE MARZO
- Unión Española vs. Magallanes / 19:00 horas / Estadio Santa Laura