El Tribunal de Disciplina de la ANFP por fin dio a conocer su fallo sobre el reclamo de Everton y Cobresal contra Unión La Calera, por poner a seis extranjeros en cancha y su decisión fue contundente.

El elenco cementero pierde los partidos ante los ruleteros y mineros por un marcador de 3-0, por lo que recibe resta inmediata de seis puntos en la Liga de Primera 2026.

La resolución del ente autónomo fue la siguiente: “resolver que en relación a los partidos disputados contra los clubes Everton y Cobresal los días 2 y 9 de febrero del presente respectivamente, se declara ganador a estos últimos de los respectivos partidos por el marcador de 3-0 en cada uno de ellos“.

Unión La Calera se hunde en la tabla de posiciones

La medida tomada por el Tribunal de Penalidades de la ANFP deja a Unión La Calera en el último lugar de la tabla de posiciones, porque pasa de tener 9 puntos a quedarse solamente con 3.

El equipo de Martín Cicotello tiene la opción de apelar la decisión a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Si vuelve a perder en dicha instancia, puede llevar un reclamo al TAS.

Unión La Calera pasa a ser colista. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Unión La Calera pierde lo que ganó en la cancha por poner a seis extranjeros al mismo tiempo en la cancha en dos partidos, situación que está prohibida por las bases de la Liga de Primera.

Así queda la tabla de posiciones tras el castigo a Unión La Calera