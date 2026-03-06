Es tendencia:
Drástico cambio en la cima y en el descenso: así queda la tabla tras el fuerte castigo a Unión La Calera

El Tribunal de Disciplina de la ANFP le restó seis puntos al cuadro cementeros y quedó como colista en la Liga de Primera.

Por Carlos Silva Rojas

La Calera se hunde en la tabla.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTLa Calera se hunde en la tabla.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP por fin dio a conocer su fallo sobre el reclamo de Everton y Cobresal contra Unión La Calera, por poner a seis extranjeros en cancha y su decisión fue contundente.

El elenco cementero pierde los partidos ante los ruleteros y mineros por un marcador de 3-0, por lo que recibe resta inmediata de seis puntos en la Liga de Primera 2026.

La resolución del ente autónomo fue la siguiente: “resolver que en relación a los partidos disputados contra los clubes Everton y Cobresal los días 2 y 9 de febrero del presente respectivamente, se declara ganador a estos últimos de los respectivos partidos por el marcador de 3-0 en cada uno de ellos“.

Es oficial: Unión La Calera sufre la resta de seis puntos por alineación indebida

Unión La Calera se hunde en la tabla de posiciones

La medida tomada por el Tribunal de Penalidades de la ANFP deja a Unión La Calera en el último lugar de la tabla de posiciones, porque pasa de tener 9 puntos a quedarse solamente con 3.

El equipo de Martín Cicotello tiene la opción de apelar la decisión a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Si vuelve a perder en dicha instancia, puede llevar un reclamo al TAS.

Unión La Calera pierde lo que ganó en la cancha por poner a seis extranjeros al mismo tiempo en la cancha en dos partidos, situación que está prohibida por las bases de la Liga de Primera.

Así queda la tabla de posiciones tras el castigo a Unión La Calera

  1. Deportes Limache 11 puntos (+6)
  2. Universidad Católica 10 puntos (+4)
  3. Cobresal 10 puntos (+4)
  4. Huachipato 9 puntos (+1)
  5. Colo Colo 9 puntos (+1)
  6. Deportes La Serena 8 puntos (+2)
  7. Ñublense 8 puntos (+1)
  8. Audax Italiano 7 puntos (0)
  9. Universidad de Concepción 7 puntos (-4)
  10. Everton 6 puntos (0)
  11. Universidad de Chile 6 puntos (-1)
  12. Coquimbo Unido 6 puntos (-1)
  13. O’Higgins 6 puntos (-2)
  14. Palestino 5 puntos (-1)
  15. Deportes Concepción 4 puntos (-3)
  16. Unión La Calera 3 puntos (-8)
