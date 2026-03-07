Es tendencia:
Fórmula 1

Se apagan las luces en el GP de Australia: La Fórmula 1 corre su primera carrera del 2026

Por la diferencia horaria que hay con Australia, el GP oceánico se podrá ver en Chile la madrugada del domingo.

Por Franco Abatte

La F1 arranca la madrugada del domingo en Chile con el GP de Australia.
© Getty ImagesLa F1 arranca la madrugada del domingo en Chile con el GP de Australia.

Este fin de semana se dio inicio oficial a la temporada 2026 de la Fórmula 1 con el desarrollo del Gran Premio de Australia. Importante hito que continuará celebrándose en las próximas horas, pero ojo, porque la diferencia horaria con el país oceánico hace que en Chile el evento se vea a finales del día sábado.

Así es,porque la carrera a disputarse en el Circuito de Albert Park, en estricto rigor, iniciará este domingo 8 de marzo en Chile, pero lo hará durante la madrugada nacional. Por tanto, los fanáticos del Gran Circo deberán madrugar para poder disfrutar la fecha 1 del calendario.

¿A qué hora será? Conoce este y todos los detalles de transmisión de esta imperdible carrera de Fórmula 1, a continuación, en RedGol.

Horario y dónde ver la carrera del GP de Australia de la Fórmula 1

La carrera del Gran Premio de Australia se celebra en el Circuito de Albert Park este domingo 8 de marzo a partir de las 01:00 AM horas de Chile.

La transmisión en tanto, estará a cargo de la señal televisiva de ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

Canal Operador Señal
ESPN VTR 48 (SD) – 843 (HD)
DirecTV 621 (SD) – 1620 (HD)
Entel 212 (HD)
Claro 174 (SD) – 474 (HD)
GTD / Telsur 84 (SD)
Movistar 480 (SD) – 884 (HD)
Tu Ves 508 (SD)
Zapping 90 (HD)
Ojo, porque adicionalmente, el Gran Premio de Australia lo podrás ver EN VIVO y ONLINE a través de la plataforma de streaming DISNEY+, exclusivamente para usuarios del plan Premium.

La próxima carrera de la Fórmula 1

Tras la celebración del GP de Australia, poco tiempo habrá que esperar para una nueva carrera, ya que de acuerdo al calendario de la F1la segunda carrera de la temporada, correspondiente al Gran Premio de China se celebrará el próximo fin de semana del 13 al 15 de marzo en el Circuito Internacional de Shanghái.

(Foto: Fórmula 1)
