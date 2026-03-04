Es tendencia:
Fórmula 1

Todo listo para la F1 2026: Calendario, equipos y dónde ver en Chile la nueva temporada

La temporada 2026 arranca en Melbourne con once equipos, 24 carreras y una nueva era tras el título de Lando Norris. Revisa cómo verla en Chile.

Por Franco Abatte

La F1 arranca este fin de semana con 11 equipos en competencia.
© Getty ImagesLa F1 arranca este fin de semana con 11 equipos en competencia.

La Fórmula 1 inicia una nueva temporada este fin de semana con la celebración del Gran Premio de Australia. El ‘Gran Circo’ comienza una nueva era tras el título de Lando Norris y McLaren, y ahora lo hará con nada más y nada menos que once equipos en competencia, gracias a la adhesión de Cadillac Formula 1 Team, marca norteamericana que contará con dos viejos conocidos: Valtteri Bottas y ‘Checo’ Pérez como pilotos.

La máxima categoría del automovilismo arrancará este fin de semana, del 6 al 8 de marzo, en Melbourne, y concluirá con la carrera número 24 en Abu Dabi, del 4 al 6 de diciembre.

En ese contexto, en RedGol te invitamos a conocer todos los detalles de esta importante temporada en la F1: transmisión, calendario, equipos y mucho más.

¿Dónde ver por TV o streaming la Fórmula 1 en Chile?

La Fórmula 1 en Chile y en gran parte de Latinoamérica se mantendrá sin cambios. Por lo tanto, la cadena televisiva que transmitirá los Grandes Premios seguirá siendo ESPN, en sus diversas señales. Eso sí, al igual que en años anteriores, no todas las carreras irán por TV.

En cambio, el ‘Gran Circo’ sí se podrá ver completamente en vivo vía online, a través de Disney+, exclusivamente para usuarios del plan Premium, o también mediante la app oficial F1TV.

Equipos y pilotos de la Fórmula 1

Escudería Pilotos
McLaren Mastercard F1 Team 1 / 81 Lando Norris (NOR)
Oscar Piastri (PIA)
Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team 12 / 63 Andrea Kimi Antonelli (ANT)
George Russell (RUS)
Oracle Red Bull Racing 3 / 6 Max Verstappen (VER)
Isack Hadjar (HAD)
Scuderia Ferrari HP 16 / 44 Charles Leclerc (LEC)
Lewis Hamilton (HAM)
Atlassian Williams F1 Team 23 / 55 Alexander Albon (ALB)
Carlos Sainz Jr. (SAI)
Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 30 / 41 Liam Lawson (LAW)
Arvid Lindblad (LIN)
Aston Martin Aramco Formula One Team 14 / 18 Fernando Alonso (ALO)
Lance Stroll (STR)
TGR Haas F1 Team 31 / 87 Esteban Ocon (OCO)
Oliver Bearman (BEA)
Audi Revolut F1 Team 5 / 27 Gabriel Bortoleto (BOR)
Nico Hülkenberg (HÜL)
BWT Alpine Formula One Team 10 / 43 Pierre Gasly (GAS)
Franco Colapinto (COL)
Cadillac Formula 1 Team 11 / 77 Sergio Pérez (PER)
Valtteri Bottas (BOT)
Calendario 2026 de la Fórmula 1

Ronda Gran Premio Circuito Fecha
1 Gran Premio de Australia Circuito de Albert Park, Melbourne 8 de marzo
2 Gran Premio de China Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái 15 de marzo
3 Gran Premio de Japón Circuito de Suzuka, Suzuka 29 de marzo
4 Gran Premio de Baréin Circuito Internacional de Baréin, Sakhir 12 de abril
5 Gran Premio de Arabia Saudita Circuito de la Corniche de Yeda, Yeda 19 de abril
6 Gran Premio de Miami Autódromo Internacional de Miami, Miami Gardens 3 de mayo
7 Gran Premio de Canadá Circuito Gilles Villeneuve, Montreal 24 de mayo
8 Gran Premio de Mónaco Circuito de Mónaco, Montecarlo 7 de junio
9 Gran Premio de Barcelona-Cataluña Circuito de Barcelona-Cataluña, Montmeló 14 de junio
10 Gran Premio de Austria Red Bull Ring, Spielberg 28 de junio
11 Gran Premio de Gran Bretaña Circuito de Silverstone, Silverstone 5 de julio
12 Gran Premio de Bélgica Circuito de Spa-Francorchamps, Spa 19 de julio
13 Gran Premio de Hungría Hungaroring, Mogyoród 26 de julio
14 Gran Premio de los Países Bajos Circuito de Zandvoort, Zandvoort 23 de agosto
15 Gran Premio de Italia Autodromo Nazionale di Monza, Monza 6 de septiembre
16 Gran Premio de España Circuito de Madring, Madrid 13 de septiembre
17 Gran Premio de Azerbaiyán Circuito callejero de Bakú, Bakú 26 de septiembre
18 Gran Premio de Singapur Circuito callejero de Marina Bay, Marina Bay 11 de octubre
19 Gran Premio de los Estados Unidos Circuito de las Américas, Austin 25 de octubre
20 Gran Premio de la Ciudad de México Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México 1 de noviembre
21 Gran Premio de São Paulo Autódromo José Carlos Pace, São Paulo 8 de noviembre
22 Gran Premio de Las Vegas Circuito callejero de Las Vegas, Las Vegas 21 de noviembre
23 Gran Premio de Catar Circuito Internacional de Losail, Lusail 29 de noviembre
24 Gran Premio de Abu Dabi Circuito Yas Marina, Isla Yas 6 de diciembre

En resumen

  • La Fórmula 1 arranca en Australia y abre una temporada 2026 de 24 carreras.
  • Cadillac debuta como el equipo 11, con Checo Pérez y Valtteri Bottas.
  • En Chile, la F1 se verá por ESPN y Disney+ Premium, además de F1TV.
