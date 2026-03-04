La Fórmula 1 inicia una nueva temporada este fin de semana con la celebración del Gran Premio de Australia. El ‘Gran Circo’ comienza una nueva era tras el título de Lando Norris y McLaren, y ahora lo hará con nada más y nada menos que once equipos en competencia, gracias a la adhesión de Cadillac Formula 1 Team, marca norteamericana que contará con dos viejos conocidos: Valtteri Bottas y ‘Checo’ Pérez como pilotos.
La máxima categoría del automovilismo arrancará este fin de semana, del 6 al 8 de marzo, en Melbourne, y concluirá con la carrera número 24 en Abu Dabi, del 4 al 6 de diciembre.
En ese contexto, en RedGol te invitamos a conocer todos los detalles de esta importante temporada en la F1: transmisión, calendario, equipos y mucho más.
¿Dónde ver por TV o streaming la Fórmula 1 en Chile?
La Fórmula 1 en Chile y en gran parte de Latinoamérica se mantendrá sin cambios. Por lo tanto, la cadena televisiva que transmitirá los Grandes Premios seguirá siendo ESPN, en sus diversas señales. Eso sí, al igual que en años anteriores, no todas las carreras irán por TV.
En cambio, el ‘Gran Circo’ sí se podrá ver completamente en vivo vía online, a través de Disney+, exclusivamente para usuarios del plan Premium, o también mediante la app oficial F1TV.
Equipos y pilotos de la Fórmula 1
|Escudería
|N°
|Pilotos
|McLaren Mastercard F1 Team
|1 / 81
|Lando Norris (NOR)
Oscar Piastri (PIA)
|Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team
|12 / 63
|Andrea Kimi Antonelli (ANT)
George Russell (RUS)
|Oracle Red Bull Racing
|3 / 6
|Max Verstappen (VER)
Isack Hadjar (HAD)
|Scuderia Ferrari HP
|16 / 44
|Charles Leclerc (LEC)
Lewis Hamilton (HAM)
|Atlassian Williams F1 Team
|23 / 55
|Alexander Albon (ALB)
Carlos Sainz Jr. (SAI)
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|30 / 41
|Liam Lawson (LAW)
Arvid Lindblad (LIN)
|Aston Martin Aramco Formula One Team
|14 / 18
|Fernando Alonso (ALO)
Lance Stroll (STR)
|TGR Haas F1 Team
|31 / 87
|Esteban Ocon (OCO)
Oliver Bearman (BEA)
|Audi Revolut F1 Team
|5 / 27
|Gabriel Bortoleto (BOR)
Nico Hülkenberg (HÜL)
|BWT Alpine Formula One Team
|10 / 43
|Pierre Gasly (GAS)
Franco Colapinto (COL)
|Cadillac Formula 1 Team
|11 / 77
|Sergio Pérez (PER)
Valtteri Bottas (BOT)
Calendario 2026 de la Fórmula 1
|Ronda
|Gran Premio
|Circuito
|Fecha
|1
|Gran Premio de Australia
|Circuito de Albert Park, Melbourne
|8 de marzo
|2
|Gran Premio de China
|Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái
|15 de marzo
|3
|Gran Premio de Japón
|Circuito de Suzuka, Suzuka
|29 de marzo
|4
|Gran Premio de Baréin
|Circuito Internacional de Baréin, Sakhir
|12 de abril
|5
|Gran Premio de Arabia Saudita
|Circuito de la Corniche de Yeda, Yeda
|19 de abril
|6
|Gran Premio de Miami
|Autódromo Internacional de Miami, Miami Gardens
|3 de mayo
|7
|Gran Premio de Canadá
|Circuito Gilles Villeneuve, Montreal
|24 de mayo
|8
|Gran Premio de Mónaco
|Circuito de Mónaco, Montecarlo
|7 de junio
|9
|Gran Premio de Barcelona-Cataluña
|Circuito de Barcelona-Cataluña, Montmeló
|14 de junio
|10
|Gran Premio de Austria
|Red Bull Ring, Spielberg
|28 de junio
|11
|Gran Premio de Gran Bretaña
|Circuito de Silverstone, Silverstone
|5 de julio
|12
|Gran Premio de Bélgica
|Circuito de Spa-Francorchamps, Spa
|19 de julio
|13
|Gran Premio de Hungría
|Hungaroring, Mogyoród
|26 de julio
|14
|Gran Premio de los Países Bajos
|Circuito de Zandvoort, Zandvoort
|23 de agosto
|15
|Gran Premio de Italia
|Autodromo Nazionale di Monza, Monza
|6 de septiembre
|16
|Gran Premio de España
|Circuito de Madring, Madrid
|13 de septiembre
|17
|Gran Premio de Azerbaiyán
|Circuito callejero de Bakú, Bakú
|26 de septiembre
|18
|Gran Premio de Singapur
|Circuito callejero de Marina Bay, Marina Bay
|11 de octubre
|19
|Gran Premio de los Estados Unidos
|Circuito de las Américas, Austin
|25 de octubre
|20
|Gran Premio de la Ciudad de México
|Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México
|1 de noviembre
|21
|Gran Premio de São Paulo
|Autódromo José Carlos Pace, São Paulo
|8 de noviembre
|22
|Gran Premio de Las Vegas
|Circuito callejero de Las Vegas, Las Vegas
|21 de noviembre
|23
|Gran Premio de Catar
|Circuito Internacional de Losail, Lusail
|29 de noviembre
|24
|Gran Premio de Abu Dabi
|Circuito Yas Marina, Isla Yas
|6 de diciembre
