Betsson opiniones: reseña completa del operador en Chile en 2025

Las opiniones de Betsson en la web dan a entender que este operador es muy confiable, y te entregamos un análisis completo de esta casa de apuestas en esta guía introductoria.

Este operador es una de las casas de apuestas que se ha convertido en una de las favoritas de los usuarios, y las Betsson opiniones de 2025 que podemos encontrar en la web indican que estas son bastante positivas. En esta guía de análisis completo revisaremos todo lo que ofrece Betsson en Chile.

Criterios Nuestra Puntuación Bono de bienvenida Apuesta gratis de $50.000 CLP.

Regular Otras promociones Excelente Selección de deportes Muy amplia Streaming Excelente Funcionalidad de la App Muy buena Métodos de pago Muy variada Atención al cliente Excelente Puntuación media 4.5/5

Bonos de bienvenida: Bueno

Si bien este operador entrega un bono de bienvenida Betsson que es algo inusual si es que se le compara con las bonificaciones que ofrecen otros operadores de apuestas deportivas en el mercado chileno, las Betsson opiniones dan a entender que el bono es mejorable.

El monto de la apuesta gratis es escaso, de $50.000 CLP. Además, cabe destacar que esta bonificación se rige bajo bastantes términos y condiciones.

El bono de bienvenida de Betsson Chile no es el mejor del mercado, pero está bien calificado en nuestro concepto tras añadir el codigo de Betsson.

Términos y condiciones del bono

El bono de bienvenida Betsson Chile se rige por varios términos y condiciones, los que presentamos a continuación:

Oferta exclusiva para nuevos usuarios registrados en Chile, mayores de edad, que activen el bono de Deportes, aceptando recibir la promoción.

Los clientes disponen de 7 días para reclamar esta bonificación.

El monto mínimo de depósito para aplicar a la oferta es de $20.000 y la apuesta gratuita que podrías recibir será de $50.000. Sobre la cual tendrás 3 días para su uso.

apuesta gratuita que podrías recibir será de $50.000. Sobre la cual tendrás 3 días para su uso. La apuesta de requisito solo se tendrá en cuenta si es pre-partido con cuota desde 3.0. Esta deberá ser combinada y al menos una de las selecciones tendrá que ser de cuota mínima de 3.0.

Una vez se defina la apuesta de requisito, la apuesta gratuita de $50.000 estará disponible durante 3 días para su uso en apuestas deportivas (Pre-partido) en categoría fútbol, con cuotas desde 2.0. Esta no estará disponible para apuestas en la sección “Constructor de apuestas” o “Betbuilder”.

En caso de ganar la apuesta gratuita, las ganancias netas de tu apuesta se acreditarán en dinero de bono, que debe desbloquearse en nuestras apuestas deportivas.

Las ganancias netas de tu apuesta gratuita deben apostarse 8 veces en 7 días, con cuota total desde 2.0 o más para ser desbloqueadas.

Un listado completo de los términos y condiciones de esta apuesta gratis que entrega este operador se puede encontrar en el sitio web del mismo.

Otras promociones: Excelente

Uno de los apartados en los que este operador destaca es en la variedad de otras promociones que ofrece para los usuarios que ya han completado el proceso de registro en Betsson, y de hecho, su variedad de otras promociones es uno de los puntos fuertes de esta casa de apuestas.

Algunas de las promociones que entrega este operador son “El Reto Millonario”, donde se entrega una apuesta gratis y la posibilidad de responder un cuestionario por premios, además de torneos de apuestas deportivas y un aumento de bonificación en apuestas combinadas.

Además, Betsson Chile entrega una cuota aumentada para selecciones específicas, las que cambian cada día según lo que estime conveniente el operador. Esta última es una de las promociones mejor evaluadas.

Selección de deportes: Muy amplia

La oferta de deportes que ofrece Betsson Chile es muy amplia y es que este operador cuenta con más de 30 deportes diferentes en los que se pueden realizar jugadas. Además, en este operador se pueden realizar apuestas en entretenimiento, política, juegos de televisión y una variada selección de E-Sports.

Las Betsson opiniones son muy claras al respecto, ya que la amplia gama de deportes que hay en este operador es muy bien evaluada.

Entre los deportes que más destacados de este operador podemos destacar los siguientes:

Básquetbol

Tenis

Fútbol Americano

Fórmula 1

UFC

Béisbol

Golf

Sección en vivo y streaming: Excelente

La sección de streaming y de apuestas en vivo es uno de los puntos fuertes de este operador, y es algo que se ve reflejado con fuerza según lo que dicen las opiniones de Betsson en línea. La sección de apuestas en vivo de este operador es muy variada, ya que la mayoría de los deportes que dicen presente en esta casa de apuestas permiten la funcionalidad de que se le realicen apuestas en vivo.

El fútbol es el deporte más popular en lo que respecta a las apuestas en vivo, donde se pueden apostar en muchos mercados variados como el total de goles, el número de tarjetas o el ganador del partido una vez que el encuentro ya ha empezado. Otros deportes en los que se pueden realizar muchas apuestas en vivo son el básquetbol, el tenis o el fútbol americano, entre otros.

En lo que respecta al servicio de streaming, lo calificamos como un servicio bastante sólido, que no presenta demasiadas interrupciones y que cuenta con una amplia variedad de eventos deportivos para retransmisión en vivo.

Funcionalidad de la app: Muy buena

La funcionalidad de la app de Betsson Chile es muy buena. Este operador posee una app que está disponible tanto para Android como para iOS, aunque el método de descarga es distinto en ambos sistemas operativos.

Uno de los puntos fuertes de la app es que permite replicar todas las funcionalidades que se pueden realizar en el sitio web del operador, desde registrarse y realizar apuestas hasta ver partidos en vivo mediante el streaming.

Métodos de pago: Muy variados

Los métodos de pago que ofrece Betsson Chile son muy variados Dentro de las opciones disponibles, podemos encontrar depósitos por tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias y algunos monederos electrónicos. Además, una de las grandes ventajas que poseen los métodos de pago en Betsson es que no cobran comisiones.

Servicio de atención al cliente: Excelente

El servicio al cliente de Betsson Chile es bastante bueno. El chat en vivo demora en promedio sólo cinco minutos en responder, mientras que el contacto mediante correo electrónico demora entre 30 y 60 minutos en responder.

Además, el chat en vivo está disponible en español las 24 horas del día y los siete días de la semana, por lo que la accesibilidad del mismo también es muy bien valorada.

¿Qué tan bueno es apostar en Betsson?

En líneas generales, Betsson es un operador de alta calidad y que posee más aspectos positivos que negativos. Las Betsson opiniones respaldan la gran variedad de deportes y mercados, la buena funcionalidad de la app y el hecho de que el sistema de apuestas en vivo es muy bueno. El servicio al cliente también está muy bien valorado.

Si bien hay algunos factores en los que Betsson no destaca tanto, como el bono de bienvenida, la suma de los positivos supera a los negativos. Los usuarios valoran a Betsson como un operador de primera calidad en el mercado chileno de apuestas deportivas.

